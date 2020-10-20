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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۵

مهدی رسول پناه:

«شجاع» در پرسپولیس ماندنی شد/ «بشار» حداقل تا فینال آسیا بماند

«شجاع» در پرسپولیس ماندنی شد/ «بشار» حداقل تا فینال آسیا بماند

سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه شجاع خلیل‌زاده در این تیم ماندنی است، گفت: با این حال ماندن بشار رسن هنوز صد درصد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رسول پناه درباره وضعیت ماندن یا جدایی بشار رسن از تیم پرسپولیس گفت: شرایط پرسپولیس خاص است و نمی‌خواهیم هیچ بازیکنی از جمله بشار رسن را از دست بدهیم. با بشار پالس های مثبت رسیده‌ایم و فکر می‌کنم ماندنی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که یعنی ماندن بشار صد درصد نشده است؟ تاکید کرد: باید صحبت‌هایی شود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه گفته می‌شود بشار تا نیم فصل در پرسپولیس می‌ماند؟ یادآور شد: بشار حداقل تا بازی قهرمانی (فینال آسیا) بماند.

رسول پناه درباره شجاع خلیل زاده هم تصریح کرد: شجاع در پرسپولیس ماند. نیت این بازیکن هم ماندن بود و از او تشکر می‌کنم.

وی در واکنش به این ادعا که گفته می‌شود خلیل زاده بعد از فسخ قرارداد به دلیل محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات نمی‌تواند به این تیم بازگردد، گفت: نه این‌طور نیست. ان شاءالله مشکلی نیست.

کد مطلب 5052910

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    نظرات

    • حمید ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
      1 1
      پاسخ
      نه این‌طور نیست. ان شاءالله مشکلی نیست؟ بالاخره شما از قوانینش اطلاع دارین یا نه؟

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