به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «صادق المهدی» رهبر حزب «الامه» سودان از برخی تلاش ها در این کشور برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اگر دولت انتقالی به عادی سازی روابط با رژیم نژادپرست صهیونیستی بپردازد، حزب الامه نیز تأیید خود از نهادها و مؤسسات مرحله انتقالی را لغو خواهد کرد.

المهدی اعلام کرد: نهادها و مؤسسات دولت انتقالی از اختیاراتی نظیر تصمیم گیری در خصوص عادی سازی روابط با صهیونیستها برخوردار نیستند.

رهبر حزب الامه سودان همچنین یادآور شده است: عادی سازی روابط با صهیونیستها نه تنها منجر به صلح نخواهد شد، بلکه تنش و درگیری های بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

اخیراً زمزمه هایی پیرامون عادی سازی قریب الوقوع روابط دولت انتقالی سودان با رژیم صهیونیستی شنیده شده است.

این درحالی است که مردم سودان در جریان برگزاری تظاهرات «۲۱ اکتبر» طی روز چهارشنبه گذشته اعتراض خود را نسبت به روند عادی سازی روابط میان کشورشان و رژیم صهیونیستی نشان دادند. آنها پرچم رژیم صهیونیستی را در این تظاهرات به آتش کشیدند.