دشمن به دنبال برهم زدن وحدت میان شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم حافظ نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آستارا، امنیت، آسایش و نظم جامعه را در گرو مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی دانست و اظهار کرد: ایثارگری‌های دلاورمردان مرزبانی در سراسر مرزهای کشور بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی ایجادکننده و حافظ امنیت در جامعه است، گفت: مردم باید نهایت همکاری و همراهی را با فرزندان خود داشته باشند، چون پلیس خواستار برخورد با مردم خود نیست و در صورت رعایت و محافظت مردم نیاز به کلانتری و دادگاه نخواهد بود.

امام جمعه آستارا با تاکید بر برخورد با هنجارشکنان توسط پلیس، افزود: نباید خللی در امنیت و آسایش مردم به وجود بیاید و باید گردن هنجارشکنان و متجاوزان جان و مال و نوامیس مردم شکسته شود.

حافظ نیا، گفت: نیروی انتظامی با رعایت قانون و حفظ حرمت افراد قدرتمندانه با هنجارشکنان جامعه برخورد می‌کند و این افراد نباید احساس امنیت کنند.

امام جمعه آستارا با اشاره به پنج شنبه هشتم آبان مصادف با ۱۲ ربیع الاول سالروز ولادت نبی اکرم اسلام (ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، گفت: وحدت شیعه و سنی دشمن را اذیت می‌کند و تمام تلاش دشمن برای آسیب به این وحدت است، اشخاصی که به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زنند به فرموده رهبر معظم انقلاب مزدور هستند.

وی، ادامه داد: جامعه امروز نیاز به وحدت به خصوص وحدت دینی دارد.

حل مشکلات کشور در داخل است نه ریاست جمهوری ترامپ یا بایدن

امام جمعه آستارا با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه‌های آینده، اظهار کرد: برای ما ترامپ و جو بایدن هیچ فرقی ندارد، اهداف و سیاست‌های آنها در قبال جمهوری اسلامی یکی بوده و تنها روش آن متفاوت بوده است.

حافظ نیا با اشاره به کسانی که حل مشکلات کشور را در انتخابات آمریکا می‌دانند، افزود: نباید نگاه ما به انتخابات آمریکا باشد، علاج مشکلات ایران در داخل کشور است و ترامپ و بایدن تنها به فکر منافع خود هستند.

وی با اشاره به جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ، گفت: قره‌باغ جزئی از خاک اسلام است و شکی در اشغال شدن آن نداریم.

امام جمعه آستارا تصریح کرد: راه حل این جنگ و خونریزی نیست، رژیم صهیونیستی و آمریکا از آن منفعت می‌برند و گزینه پیشنهادی جمهوری اسلامی برای حل این جنگ با حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان از طریق سازش و مذاکره است.

حافظ نیا با تاکید بر اینکه قره باغ باید به جمهوری آذربایجان برگردد، گفت: جنگ در این شرایط به نفع کشورهای منطقه نیست و ورود گروه‌های تروریستی سوریه در این جنگ خطر بسیار بزرگی است.

وی با اشاره به شیطنت ترکیه در ورود تروریست‌ها به جنگ، افزود: حضور این تروریست‌ها برای آینده منطقه خطرناک بوده و باید فوراً از منطقه حضورشان پاک شود.