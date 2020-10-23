برتری اشتاد سازه و فولاد/ نماینده مشهد صدرنشین گروه اول

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از دور رفت شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش بانوان، امروز جمعه دوم آبان ماه با برگزاری دو دیدار در گروه اول در تالار شهید سلیمانی تهران پیگیری شد. در اولین مسابقه امروز تیم اشتاد سازه مشهد مدافع عنوان قهرمانی برابر تیم کربنات سدیم فیروزآباد قرار گرفت و توانست با اختلاف ده امتیاز برنده این دیدار شده و صدرنشینی گروه اول را بدست آورد.

در دیگر مسابقه امروز تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با وجود اینکه از هفت یار خود به دلیل ابتلاء به کرونا توانست در سومین دیدار دور رفت خود برابر تیم پرسپولیس بهبهان با اقتدار به پیروزی برسد.

نتیجه کامل مسابقات امروز جمعه دوم آبان ماه (گروه A):

اشتاد سازه مشهد ٢٨ - کربنات سدیم فیروزآباد ١٨

فولاد مبارکه سپاهان ٤٠ - پرسپولیس بهبهان ٢١

در پایان دور رفت، در گروه اول اشتاد سازه با سه بازی و ۶ امتیاز صدرنشین شد. تیم فولاد مبارکه سپاهان با سه بازی و ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. پرسپولیس بهبهان هم با سه بازی و دو امتیاز و کربنات سدیم فیروزآباد با سه بازی و بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم ایستادند.

* برنامه رقابت‌های روز شنبه ۳ آبان (گروه B):

- شهید شاملی کازرون - سنگ آهن بافق ساعت ۱۱

- تأسیسات دریایی - ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۴