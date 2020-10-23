برای آزمایش اس ۴۰۰ از کسی اجازه نمی گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی ار تی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با اشاره به آزمایش سامانه موشکی اس ۴۰۰ در این کشور گفت: موضع واشنگتن در این رابطه برای ما اهمیتی ندارد.

اردوغان خطاب به خبرنگاران گفت: خبرهای مربوط به آزمایش سامانه درست است، دیدگاه ایالات متحده آمریکا در این زمینه برای ما اهمیتی ندارد و ما از آنها اجازه نخواهیم گرفت.

وی با تاکید بر اینکه آزمایش‌های سامانه «s۴۰۰» و انواع دیگر اسلحه در ترکیه ادامه خواهد داشت، افزود: یونان دارای سامانه «S-۳۰۰» ساخت روسیه است، در حال حاضر نیز از آن استفاده می‌کند، آیا دولت آمریکا تا به حال در این باره از طرف یونانی سؤال کرده است؟ هرگز.

پیشتر آمریکا تهدید کرده بود در صورتی که آنکارا سامانه موشکی اس ۴۰۰ را از روسیه خریداری و مورد استفاده قرار دهد، با مجازات‌های واشنگتن مواجه خواهد شد.

وی در ادامه به توافق آتش بسی که در لیبی به دست آمده نیز اشاره کرد و گفت: توافق آتش‌بس امضا شده در لیبی یک آتش‌بس در بالاترین سطح نیست و اینکه چه مدت ادامه خواهد داشت را زمان نشان خواهد داد.