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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

بعد از فسخ یکطرفه قرارداد؛

شکایت باشگاه ذوب آهن از هافبک جدید تیم فوتبال استقلال

شکایت باشگاه ذوب آهن از هافبک جدید تیم فوتبال استقلال

باشگاه ذوب آهن از بازیکن سابق خود که به تیم استقلال پیوسته است، شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب آهن در نقل و انتقالات این فصل از مسابقات لیگ برتر بازیکنان کلیدی خود را از دست داد. دانیال اسماعیلی فر، هادی محمدی، محمد نژادمهدی، مهدی مهدی پور و احسان پهلوان از جمله این نفرات بودند که به واسطه نوع قراردادی که با باشگاه ذوب آهن داشتند، راهی تیم‌های دیگری شدند.

هرچند ذوب آهن بعضی از این نفرات را به خاطر نحوه جدایی‌شان تهدید به شکایت کرده بود اما اقدام حقوقی این باشگاه در نهایت روی یک بازیکن متمرکز شد.

مهدی مهدی پور بعد از جدایی از ذوب آهن به تیم استقلال تهران پیوست و شانس بالای پیروزی ذوب آهن در پرونده این بازیکن باعث شده تا این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کند.

این شکایت در حال حاضر در جریان است و ذوبی ها امیدوارند با برد در پرونده مهدی پور بخشی از خسارت وارد شده به باشگاه خود را در پی جدایی این هافبک جبران کنند.

کد مطلب 5055057

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    نظرات

    • حمید ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      0 1
      پاسخ
      واقعا انتظار دارین استقلالو محکوم کنن؟

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