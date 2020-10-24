به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «لؤلؤه راشد الخاطر» سخنگوی وزارت خارجه قطر آخرین مواضع دوحه در خصوص بحران خلیج فارس را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: حل و فصل بحران خلیج فارس شاید دورنمای روشنی داشته باشد و محتمل به نظر برسد.

این مقام قطری در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، باید گفت که مسأله حل بحران میان قطر و کشورهای تحریم کننده زمان بَر خواهد بود.

وی اظهار داشت: بدیهی است که هرگونه راه حل برای برون رفت از بحران مذکور، تدریجی خواهد بود.

گفتنی است، کشورهای عربستان، بحرین، امارات و مصر از ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ضمن قطع روابط خود با قطر، تحریم های شدیدی را علیه این کشور اعمال کردند.