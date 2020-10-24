به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم آبان‌ماه، طی اقدامی نوآورانه جمعه‌بازار تمبر و فیلاتلیک ایران با حضور رمضانعلی سبحانی‌فر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت پست، سعید شاهمیر معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ و برخی مقامات سازمان میراث فرهنگی در محل موزه ارتباطات واقع در خیابان امام‌خمینی، کوچه پست برگزار شد.

در این مراسم سبحانی‌فر طی سخنانی گفت: از سال‌های بسیار دور در ایران روزهای جمعه در خیابان امام خمینی، مبادله تمبر انجام می‌شود که صورت خوش و امکانات مناسبی هم نداشت. از سوی دیگر بیش از ۳۷ سال است که موزه پست بسته بوده و امسال به کمک و همت شهرداری منطقه ۱۲ در جنوبی موزه باز شد.

به گفته مدیرعامل شرکت پست، با بازگشایی موزه به منظور ساماندهی این گروه و رفاه حال آنها محلی، در داخل ساختمان طراحی شد که در اختیار انجمن تمبر ایران قرار گرفت تا بتوانند روزهای جمعه مبادلات را در فضای بهتری انجام دهند.

وی ضمن قدردانی از شهرداری منطقه ۱۲ که تلاش و همکاری خوبی در این زمینه داشته، ابراز امیدواری کرد: این مکان محلی خوبی برای علاقه‌مندان این صنعت و بازدید مردم باشد.

علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ یک روز قبل از افتتاح این جمعه‌بازار طی سخنانی در کلیپ ارائه‌شده در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اینکه این منطقه سرشار از ابعاد تاریخی است، در این باره گفت: موضوع صنعت ارتباطات و مسأله پست و ارسال مرسولات در سراسر کشور سابقه طولانی دارد که ریشه‌های آن را در مرکز و غرب تهران شاهد هستیم.

او اضافه کرد: مسأله تمبر و همکاری تنگاتنگی که در سال اخیر میان شهرداری منطقه ۱۲ و مجموعه پست و ارتباطات برقرار شده، نویدبخش اقدامات جدید و نوآوری‌هایی در این حوزه است و ان‌شالله، روز دوم آبان‌ماه اولین جمعه بازار تمبر ایران، با همکاری شرکت پست و شهرداری منطقه ۱۲ در مجموعه موزه ملی پست در خیابان امام خمینی افتتاح خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: امیدواریم این محل شاهد حضور شهروندان و علاقه‌مندان به موضوعات فرهنگی باشد و بتواند فتح بابی برای اقدامات نوآورانه بعدی باشد.

سعید شاهمیر معاون اجتماعی شهرداری منطقه ۱۲ در حاشیه افتتاح جمعه‌بازار تمبر و فیلاتلیک ایران در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه گذر مقابل موزه ارتباطات فضایی بی‌دفاع شهری به شمار می‌رفت و متأسفانه شاهد حضور جمعی از معتادان متجاهر و افراد آسیب‌دیده در این بافت تاریخی بودیم، گفت: ورودی موزه ارتباطات پس از ۳۷ سال، هم‌زمان با روز جهانی پست در ماه گذشته بازگشایی شد و از آنجا که این محل می‌تواند مکان مناسبی برای نمایش انواع تمبرها در پایتخت باشد، برای ایجاد جمعه‌بازار تمبر و ساماندهی فروشندگان در آن برنامه‌ریزی شد.

موزه ارتباطات یا پست متشکل از ۷ سالن، ۲ نگارخانه و حیاط مرکزی و راهروهایی مملو از عکس تاریخی است. این موزه در خیابان باغ ملی تهران واقع شده که به همت این اقدام مشترک جایگاهی برای مبادلات تاریخی پست نیز خواهد بود. فیلاتلیک هر چیزی (از تمبر گرفته تا سکه و اسکناس) را که به پست و تلگراف مربوط می‌شود، شامل می‌شود. از این پس تمبرهای ایرانی و خارجی که سال‌های سال روزهای جمعه در خیابان پشت موزه پست، کنار خیابان خرید و فروش می‌شدند، به صورت رسمی در داخل موزه پست ایران مبادله خواهند شد.