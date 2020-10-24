  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

رئیس جمهور الجزایر به قرنطینه رفت

رئیس جمهور الجزایر به قرنطینه رفت

منابع وابسته به ریاست جمهوری الجزایر اعلام کردند که عبدالمجید تبون رئیس جمهور این کشور به قرنطینه رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع وابسته به ریاست جمهوری الجزایر اعلام کردند که عبدالمجید تبون رئیس جمهور این کشور به قرنطینه رفته است.

این منابع بیان کردند که پس از کرونایی شدن چند نفر از مسئولان در ریاست جمهوری و اعضای کابینه الجزایر، تبون به مدت ۵ روز به قرنطینه وارد شده است.

تیم پزشکی رئیس جمهور الجزایر پس از اینکه نشانه های کرونا در میان چند نفر از مسئولان ریاست جمهوری و دولت الجزایر آشکار شد، به رئیس جمهور الجزایر توصیه کرده اند که به مدت پنج روز از ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ به قرنطینه برود.

کد مطلب 5055535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها