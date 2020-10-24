رئیس جمهور الجزایر به قرنطینه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع وابسته به ریاست جمهوری الجزایر اعلام کردند که عبدالمجید تبون رئیس جمهور این کشور به قرنطینه رفته است.

این منابع بیان کردند که پس از کرونایی شدن چند نفر از مسئولان در ریاست جمهوری و اعضای کابینه الجزایر، تبون به مدت ۵ روز به قرنطینه وارد شده است.

تیم پزشکی رئیس جمهور الجزایر پس از اینکه نشانه های کرونا در میان چند نفر از مسئولان ریاست جمهوری و دولت الجزایر آشکار شد، به رئیس جمهور الجزایر توصیه کرده اند که به مدت پنج روز از ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ به قرنطینه برود.