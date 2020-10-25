فرایند عادی سازی معادله مقاومت را تغییر نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حزب الله لبنان سقوط سیاسی و اخلاقی طبقه حاکم سودان در باتلاق عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی را محکوم کرد.

حزب الله در بیانیه‌ای آورده است: مردم شریف سودان این حاکمان را که برای خدمت به دشمن در مقابل بهای ناچیزی اقدام کردند، ساقط خواهند نمود.

این بیانیه ضمن تمجید از اعتراضات احزاب و مردم سودان در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌افزاید: گام گذاشتن برخی کشورهای عربی در مسیر خیانت و عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی، بر اراده مردم فلسطین تأثیرگذار نخواهد بود.

حزب الله در بیانیه خود تاکید کرد: عادی سازی، بر جنبش‌های مقاومت در منطقه و اراده آنها برای پایبندی به گزینه‌های خود تا آزادسازی کامل فلسطین تأثیری نخواهد داشت.