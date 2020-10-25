۵ آبان ۱۳۹۹، ۱:۳۵

حزب الله لبنان:

فرایند عادی سازی معادله مقاومت را تغییر نخواهد داد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اقدام سودان در برقراری رابطه با دشمن صهیونیستی را محکوم کرد و افزود که عادی سازی روابط برخی رژیم‌های عربی با اسرائیل تاثیری در اراده ملت فلسطین نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حزب الله لبنان سقوط سیاسی و اخلاقی طبقه حاکم سودان در باتلاق عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی را محکوم کرد.

حزب الله در بیانیه‌ای آورده است: مردم شریف سودان این حاکمان را که برای خدمت به دشمن در مقابل بهای ناچیزی اقدام کردند، ساقط خواهند نمود.

این بیانیه ضمن تمجید از اعتراضات احزاب و مردم سودان در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌افزاید: گام گذاشتن برخی کشورهای عربی در مسیر خیانت و عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی، بر اراده مردم فلسطین تأثیرگذار نخواهد بود.

حزب الله در بیانیه خود تاکید کرد: عادی سازی، بر جنبش‌های مقاومت در منطقه و اراده آنها برای پایبندی به گزینه‌های خود تا آزادسازی کامل فلسطین تأثیری نخواهد داشت.

