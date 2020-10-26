به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه منطقه پنج شوراهای حل اختلاف با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و رؤسای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد در طی دو روز کاری روزهای سوم و چهارم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: رویکرد شوراهای حل اختلاف باید صلح و سازش باشد و باید در تقویت این نهاد در انجام رسالت خود اهتمام شود و در قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز که در مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی است سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود می‌باشد و دفاتر میانجی گری و داوری نیز در این قانون توسعه بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: طبق آمار اعلام شده، تعداد پرونده‌های مختومه به سازش در برخی شعب به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است و این نشان از توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه دارد و درخور تحسین و تقدیر است.

وی بیان داشت: باید نحوه عملکرد شعب موفق به عنوان یک سیاست کاری در سایر شعب نیز اجرایی شود.

صادقی با اشاره به اجرای طرح همیاران شوراهای حل اختلاف در خراسان رضوی اظهار داشت: خراسان رضوی در اجرای طرح همیاران شورای حل اختلاف پیشرو بوده است و با تشکیل شعب همیاران شورای حل اختلاف در مساجد در پرتو نور معنویت این مکان مقدس به موفقیت‌های چشم‌گیری در امر صلح و سازش دست یافته است و در جهت تقویت این طرح حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی مردمی در ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات البین نقش مؤثر و محوری دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: طرح‌هایی در جهت توسعه و تعالی صلح و سازش در مرکز پیش‌نویس شده است که مراحل تدوین نهایی و بررسی و نیازسنجی می‌باشد که در آینده نزدیک به مراکز استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی از چندین مسجد به عنوان همیاران شورای حل اختلاف بازدید کرد و از نزدیک نحوه عملکرد این شعب را مورد بررسی قرار داد.