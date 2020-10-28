نماز جمعه ۹ آبان در هیچ نقطه ای از استان تهران اقامه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران اعلام کرد: با توجه به تماس‌های مکرر مقام‌های استانی و برخی از ائمه محترم جمعه و در نظر گرفتن مصلحت مؤمنین و نمازگزاران عزیز، اقامه نماز جمعه ۹ آبان ماه در هیچکدام از ۳۸ پایگاه نماز جمعه در شهرستان‌های استان تهران اقامه نمی‌شود.

پیش از این، ظهر چهارشنبه این شورا اعلام کرده بود، که نماز جمعه ۹ آبان ماه در ۱۳ شهر زرد و نارنجی استان تهران شامل اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، چهاردانگه، واوان، رباط کریم، پرند، نصیر شهر، ملارد، صفادشت، شهر قدس، قرچک، گلستان و نسیم شهر اقامه می‌شود.

در حال حاضر و طبق آخرین اعلام این شورا در هیچ نقطه‌ای در استان تهران نماز جمعه ۹ آبان اقامه نخواهد شد.