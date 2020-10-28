  1. استانها
  2. تهران
۷ آبان ۱۳۹۹، ۲۲:۵۷

نماز جمعه ۹ آبان در هیچ نقطه ای از استان تهران اقامه نمی شود

نماز جمعه ۹ آبان در هیچ نقطه ای از استان تهران اقامه نمی شود

تهران- طبق آخرین تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، نماز جمعه ۹ آبان در هیچ نقطه ای از این استان اقامه نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران اعلام کرد: با توجه به تماس‌های مکرر مقام‌های استانی و برخی از ائمه محترم جمعه و در نظر گرفتن مصلحت مؤمنین و نمازگزاران عزیز، اقامه نماز جمعه ۹ آبان ماه در هیچکدام از ۳۸ پایگاه نماز جمعه در شهرستان‌های استان تهران اقامه نمی‌شود.

پیش از این، ظهر چهارشنبه این شورا اعلام کرده بود، که نماز جمعه ۹ آبان ماه در ۱۳ شهر زرد و نارنجی استان تهران شامل اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، چهاردانگه، واوان، رباط کریم، پرند، نصیر شهر، ملارد، صفادشت، شهر قدس، قرچک، گلستان و نسیم شهر اقامه می‌شود.

در حال حاضر و طبق آخرین اعلام این شورا در هیچ نقطه‌ای در استان تهران نماز جمعه ۹ آبان اقامه نخواهد شد.

کد مطلب 5058977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه