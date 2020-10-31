به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «بندر بند» به کارگردانی منیژه حکمت و تهیهکنندگی مشترک منیژه حکمت و مهشید آهنگرانی فراهانی پس از نمایش در جشنوارههای تورنتو، زوریخ، میل ولی و بسفر در بخش «جوانیِ کوفته» در هفدهمین جشنواره فیلمهای آسیایی هنگ کنگ روی پرده میرود.
در این دوره از این رویداد سینمایی که از ۱۳ آبان تا ۲ آذر سال جاری برگزار میشود، ۵۳ فیلم از ۱۶ کشور آسیایی در ۱۱ بخش برگزیده شدهاند که سهم سینمای ایران جدا از «بندر بند»، «کشتارگاه» ساخته عباس امینی (به پخشکنندگی شرکت ایریماژ) در بخش شعفِ سینماگران نیز است.
پخش بینالمللی این فیلم با شرکت ایریماژ است.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: منیژه حکمت و مصطفی زندی، کارگردان هنری: فرهاد فزونی، مدیر فیلمبرداری: سجاد آورند، تدوین: نوید توحیدی، موسیقی متن: فرشاد فزونی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه و گرافیک: فرهاد فزونی، طراح لباس: ندا نصر، صدابردار: محمد حسین کاوه، مدیرتولید: جعفر عروجی، جانشین تولید: داریوش حکمت، پشتیبانی تولید: افروز شادکی، محصول بامداد فیلم و کپ فیلم، بازیگران: رضا کولغانی، امیرحسین طاهری، مهلا موسوی و پگاه آهنگرانی.
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