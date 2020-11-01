۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۹:۳۸

امام‌ جمعه ایلام:

قرارگاه کمک‌های مومنانه در استان ایلام تشکیل شود

ایلام- امام‌ جمعه ایلام با اشاره به اینکه قرارگاه کمک‌های مومنانه در استان ایلام تشکیل شود، گفت: در این قرارگاه توزیع عادلانه کمک ها در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر شنبه در چهل و چهارمین نشست ستاد استانی کرونا که با حضور استاندار ایلام و دیگر اعضا برگزار شد، خواستار تشکیل قرارگاه کمک‌های مومنانه در استان شد و افزود: باید در قالب این قرارگاه، سامانه جامع کمک‌های مومنانه ایجاد گردد و توزیع عادلانه این کمک‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: مقام معظم رهبری در جلسه ستاد ملی کرونا دو مورد را مطرح کردند که یکی بحث استغفار و دعا و دیگری بحث کمک‌های مومنانه بود.

کریمی تبار با اشاره به کمک‌های مومنانه در مرحله اول مبارزه با کرونا، بیان کرد: در بحث این کمک‌ها ستاد استانی کرونا در ایلام تجربه خوبی داشتند و کمک‌های بسیار خوبی از طریق خیرین و مردم برای آسیب دیدگان کرونا جمع آوری شد.

وی با تأکید بر ایجاد قرارگاه استانی کمک‌های مومنانه در ایلام تصریح کرد: با هدف انسجام بخشی و توزیع عادلانه کمک‌های مومنانه باید قرارگاه استانی کمک مومنانه در استان تشکیل شود و فرمانده این قرارگاه نیز مشخص و اطلاعات و آمار دقیقی از جامعه هدفی که باید به آنها کمک صورت گیرد جمع‌آوری شود.

توزیع عادلانه کمک‌ها در بین افراد

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه گفت: در مرحله اول یک سری اطلاعات را از جامعه هدف جمع‌آوری کردیم ولی متاسفانه پیوند درستی بین آنها برقرار نشد.

وی ادامه داد: اطلاعات جمع آوری شده که در قالب کمک به نیازمندان کرونایی و غیر کرونایی جمع آوری شده بود و انسجام لازم را نداشت.

وی تاکید کرد: برای انسجام جامعه هدف کمک‌های مومنانه باید سامانه اطلاعاتی ایجاد شده و تمام نیازمندان در آن سامانه بارگذاری شوند.

حجت الاسلام و المسلمین کریمی تبار در ادامه گفت: در مرحله بعد نیز باید تمام کمک‌های مومنانه ای که از طرف نهادها و مردم جمع آوری می‌شود، در این سامانه بارگذاری شده تا مشخص شود که به چه میزان کمک صورت گرفته و بین چه افرادی توزیع شده است.

امام جمعه ایلام در پایان تاکید کرد: مرحله سوم در کمک‌های مومنانه توزیع عادلانه این کمک‌ها در بین افراد است، البته بخشی از کمک‌های جمع آوری شده را نیز باید برای تامین تجهیزات بیمارستان‌ها اختصاص دهیم.

