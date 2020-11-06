جریمه ۳۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در طرح محدودیت های کرونایی در ایلام

ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آزاد شدن محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده در مبادی ورودی و خروجی شهر ایلام از ساعت ۲۴ امشب خبر داد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا از ساعت ۲۴ امشب تمامی محدودیت‌های بین شهری لغو و شهروندان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سفرهای ضروری خود را از سر گیرند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود: اعمال هرگونه محدودیت جدید و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه منوط به تصمیم گیری ستاد مقابله با ویروس کرونای استان است.

وی تصریح کرد: در مدت اجرای این طرح ضمن عودت تعداد زیادی از خودروهای غیر بومی به شهرهای مبدا، تعداد ۳۵۰ دستگاه وسیله نقلیه به دلیل توجهی به مقررات و اصرار بر تردد اعمال قانون شدند.