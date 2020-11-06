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۱۶ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۳۸

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام خبر داد؛

جریمه ۳۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در طرح محدودیت های کرونایی در ایلام

جریمه ۳۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در طرح محدودیت های کرونایی در ایلام

ایلام- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام از جریمه ۳۵۰ دستگاه وسیله نقلیه در طرح محدودیت های کرونایی در ایلام خبر داد.

ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آزاد شدن محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده در مبادی ورودی و خروجی شهر ایلام از ساعت ۲۴ امشب خبر داد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا از ساعت ۲۴ امشب تمامی محدودیت‌های بین شهری لغو و شهروندان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سفرهای ضروری خود را از سر گیرند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود: اعمال هرگونه محدودیت جدید و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه منوط به تصمیم گیری ستاد مقابله با ویروس کرونای استان است.

وی تصریح کرد: در مدت اجرای این طرح ضمن عودت تعداد زیادی از خودروهای غیر بومی به شهرهای مبدا، تعداد ۳۵۰ دستگاه وسیله نقلیه به دلیل توجهی به مقررات و اصرار بر تردد اعمال قانون شدند.

کد مطلب 5065035

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