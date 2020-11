به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وهشتمین دوره این سمپوزیوم در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ (۱۶ و ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱ ) با موضوع "COMICS IN THE CURRENT PICTURE BOOK FOR CHILDREN AND YOUTH" (Creative and discovery strategies) برگزار خواهد شد.

سمپوزیوم بین‌المللی براتیسلاوا هر دو سال یک‌بار در حاشیه دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا در شهر براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلواکی، برگزار می‌شود و پژوهش‌گران به ارائه مقاله با موضوع اعلام شده در آن سال می‌پردازند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران ایران از علاقه‌مندان به این موضوع دعوت کردند که چکیده تمام‌نمای مقاله خود، بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ کلمه، شامل هدف، سوال پژوهش، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری، را به زبان فارسی و انگلیسی تا روز ۱۷ دی ۱۳۹۹ به امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با پست الکترونیک به نشانی booksection@kpf.ir ارائه دهند.

پس از بررسی چکیده‌ها از سوی هیئت داوران سه نهاد، فرد منتخب به دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا معرفی خواهد شد تا مقاله خود را در این سمپوزیوم ارائه دهد. فرد منتخب باید تا اول خرداد ۱۴۰۰ (۲۲ آوریل ۲۰۲۱) مقاله خود را به‌طور کامل و به زبان انگلیسی به دفتر امور بین‌الملل کانون ارائه دهد.

کانون هزینه‌های سفر و نهاد برگزار کننده هزینه‌های اقامت سخنران را برای شرکت در این رویداد فرهنگی به عهده خواهند گرفت.

ارائه شرح سوابق فعالیت در حوزه کتاب کودک و تصویرگری، ارائه کارت پایان خدمت سربازی (برای آقایان) و تسلط کامل به زبان انگلیسی برای داوطلبان الزامی است.

نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری براتیسلاوا BIB هر دو سال یک‌بار در شهر براتیسلاوا، پایتخت جمهوری اسلواکی، برگزار می‌شود و آثار تصویرگران کتاب‌های کودکان را به نمایش می‌گذارد.

این نمایشگاه همگام با اهداف یونسکو، دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، کمیسیون‌های ملی و نیز سازمان‌های مرتبط با هنرهای زیبا امکان رویارویی تصویرگران را فراهم کرده و شرایط را برای ارزیابی آثار و در نتیجه توسعه و پیشرفت این هنر فراهم می‌کند.

برگزارکنندگان و حمایت‌کنندگان مالی این جشنواره وزارت فرهنگ جمهوری اسلواکی، کمیسیون ملی یونسکو در اسلواکی و خانه بین‌المللی هنر برای کودکان Bibiana هستند.