پیروزی سخت شهرداری ارومیه مقابل خاتم اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال در حال برگزاری است. تیم رده چهارمی شهرداری ارومیه به سختی و با نتیجه سه بر دو از سد تیم خاتم اردکان عبور کرد. شاگردان پیمان اکبری با این پیروزی ششمین برد خود را به دست آوردند و خاتم اردکان نیز پنجمین باخت خود را تجربه کرد.
نتایج ست شماری:
ست نخست: ۲۶ بر ۲۴ به سود خاتم اردکان
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود خاتم اردکان اردکان
ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ارومیه
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ارومیه
ست پنجم: ۱۵ بر ۱۱ به سود شهرداری ارومیه
به گزارش مهر، مرحله رفت رقابتهای لیگ برتر والیبال از هفته هشتم به صورت متمرکز و به میزبانی تهران برگزار میشود.
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