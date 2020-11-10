پیروزی سخت شهرداری ارومیه مقابل خاتم اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال در حال برگزاری است. تیم رده چهارمی شهرداری ارومیه به سختی و با نتیجه سه بر دو از سد تیم خاتم اردکان عبور کرد. شاگردان پیمان اکبری با این پیروزی ششمین برد خود را به دست آوردند و خاتم اردکان نیز پنجمین باخت خود را تجربه کرد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۶ بر ۲۴ به سود خاتم اردکان

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود خاتم اردکان اردکان

ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ارومیه

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ارومیه

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۱ به سود شهرداری ارومیه

به گزارش مهر، مرحله رفت رقابت‌های لیگ برتر والیبال از هفته هشتم به صورت متمرکز و به میزبانی تهران برگزار می‌شود.