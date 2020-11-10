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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۰۵

هفته نهم لیگ برتر والیبال؛

پیروزی سخت شهرداری ارومیه مقابل خاتم اردکان

پیروزی سخت شهرداری ارومیه مقابل خاتم اردکان

تیم والیبال شهرداری ارومیه به سختی از سد خاتم اردکان گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال در حال برگزاری است. تیم رده چهارمی شهرداری ارومیه به سختی و با نتیجه سه بر دو از سد تیم خاتم اردکان عبور کرد. شاگردان پیمان اکبری با این پیروزی ششمین برد خود را به دست آوردند و خاتم اردکان نیز پنجمین باخت خود را تجربه کرد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۶ بر ۲۴ به سود خاتم اردکان

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود خاتم اردکان اردکان

ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ارومیه

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸ به سود شهرداری ارومیه

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۱ به سود شهرداری ارومیه

به گزارش مهر، مرحله رفت رقابت‌های لیگ برتر والیبال از هفته هشتم به صورت متمرکز و به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5068461
ساناز سلیمان آبادی

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