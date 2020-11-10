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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۱۳

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

۳۰ بیمار کرونایی یزد در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند

۳۰ بیمار کرونایی یزد در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند

یزد ـ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ بیمار کرونایی در استان یزد جان باختند.

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۰۵ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۶۰ نفر در بیمارستان های استان بستری شدند و ۲۴۵ بیمار در منزل دوره درمان را طی می کنند.

سلمانی با اشاره به بستری ۶۰ بیمار افزود: یک بیمار از شهرستان اردکان، یک بیمار از شهرستان بافق، ۲ بیمار از شهرستان خاتم، ۶ بیمار از شهرستان تفت، ۱۱ بیمار از شهرستان میبد و ۳۹ بیمار از شهرستان یزد بودند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: متاسفانه در شبانه روز گذشته ۳۰ تن از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 5068637

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