۳۰ بیمار کرونایی یزد در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۰۵ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۶۰ نفر در بیمارستان های استان بستری شدند و ۲۴۵ بیمار در منزل دوره درمان را طی می کنند.

سلمانی با اشاره به بستری ۶۰ بیمار افزود: یک بیمار از شهرستان اردکان، یک بیمار از شهرستان بافق، ۲ بیمار از شهرستان خاتم، ۶ بیمار از شهرستان تفت، ۱۱ بیمار از شهرستان میبد و ۳۹ بیمار از شهرستان یزد بودند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: متاسفانه در شبانه روز گذشته ۳۰ تن از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.