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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۵۴

پای سیدجلال در میان است؛

تاکید دوباره گل‌محمدی برای جذب بازیکن هفتم

تاکید دوباره گل‌محمدی برای جذب بازیکن هفتم

سرمربی پرسپولیس روی جذب مدافع میانی به عنوان اولویت خود برای جذب آخرین خرید لیگ برتری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خروج عیسی آل کثیر از لیست بازیکنان پرسپولیس به دلیل محرومیت ۶ ماهه از سوی AFC سبب شد تا یحیی گل محمدی لیست جدیدی را برای جذب جانشین گلزن این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به مدیرعامل باشگاه اعلام کند.

گل محمدی در گفتگوی دوباره خود با جعفر سمیعی، اولویت خود را جذب مدافع میانی اعلام کرده است و خرید مهاجم را پس از حضور این بازیکن در برنامه خود قرار داده است.

اصرار گل محمدی به جذب دفاع میانی به دلیل بازی‌های فشرده این تیم در فصل جاری لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا است.

سیدجلال حسینی و محمدحسین کنعانی زادگان پس از جدایی ناگهانی شجاع خلیل زاده، تنها مدافعان میانی پرسپولیس هستند که می‌توانند برای این تیم بازی کنند. کنعانی زادگان در حالی گزینه همیشگی گل محمدی در قلب خط دفاعی پرسپولیس است که در سال‌های گذشته در اردوهای تیم ملی نیز حضور داشته است.

با این حال سید جلال حسینی با وجود خداحافظی با پیراهن تیم ملی در فصل گذشته با آسیب دیدگی‌هایی روبرو شد تا نتواند برای پرسپولیس بازی کند.

از این رو سرمربی پرسپولیس اصرار فراوان به جذب مدافع میانی دارد تا دغدغه‌ای در ادامه رقابت‌های فصل جاری نداشته باشد.

کد مطلب 5069716

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    نظرات

    • مجتبی IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
      0 2
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      این همه بازیکن را برای چه می خواهی مگر حسین پور بازیکن بدی است که از آن استفاده نمی کنی از سرلک و علی شجاعی و دیگران استفاده کن اونقدرضعف از خود نشان نده .
    • تا ابد هوادارتم تیم نابم ❤ IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
      0 0
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      یحیی امپراطور ایشالا قهرمانی آسیا 😘😍

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