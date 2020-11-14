به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته بسیج در اردبیل با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: مرحله سوم نهضت کمک مومنانه در حوزه‌های اشتغال، درمان، کمک‌های معیشتی، آزادی زندانیان، بسته‌های بهداشتی و جهیزیه با مشارکت خیرین و اقشار مختلف بسیج در استان اردبیل در حال اجرا است و در طول هفته بسیج نیز شاهد جلوه‌هایی ویژه از رزمایش کمک مومنانه خواهیم بود.

وی به وضعیت بحرانی شیوع کرونا و نیز تعطیلی مجدد کسب و کارها اشاره کرد و گفت: در کنار توزیع بسته‌های معیشتی برای حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا، با هدف مقابله با ویروس کرونا ایستگاه‌های پایش سلامت مدافعان بسیج در قالب طرح «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» در طول هفته بسیج برپا می‌شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به پروژه‌های آماده افتتاح در هفته بسیج اشاره کرد و افزود: همزمان با هفته بسیج ۲۷ پروژه محرومیت زدایی و اشتغال زایی کوچک و زودبازده بسیج در سراسر استان اردبیل به بهره برداری خواهد رسید.

پیرجاهد با بیان اینکه از تعداد ۲۷ پروژه، ۲۳ پروژه در حوزه محرومیت زدایی و ۴ پروژه نیز در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی است افزود: بهره برداری از کارگاه فرش بافی، کارگاه تولید ماسک، کارگاه خیاطی، کارگاه پرورش قارچ، پروژه‌های آبرسانی، پل، خانه محروم، غسالخانه و تعمیر و بهسازی آب شرب روستایی از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی در طول هفته بسیج است.

وی از اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم خبر داد و گفت: اعزام اکیپ‌های تخصصی پزشکی و درمانی، دامپزشکی، مهندسی، حقوقی و گروه‌های جهادی به مناطق محروم از برنامه‌های هفته بسیج در استان اردبیل است که با مشارکت اقشار مختلف بسیج اجرا می‌شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل افتتاح صندوق‌های قرض الحسنه بسیج، تجلیل از گروه‌های جهادی فعال را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: اجرای طرح همگام با کشاورز، بازدید از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های محرومیت زدایی بسیج برای گرامیداشت هفته بسیج امسال برنامه ریزی شده است.

پیرجاهد با بیان اینکه تعداد زیادی از برنامه‌های این هفته با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و با تعداد محدود شرکت کنندگان اجرا می‌شود گفت: در طول این هفته تعدادی از اعضای گروه‌های جهادی استان اردبیل به نمایندگی از سایر اعضا با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرده و با آرمان‌های فرزندان آنان تجدید میثاق می‌کنند.