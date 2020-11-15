بیش از ۴۶ هزار بسته غذایی بین نیازمندان لرستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه، ۵۴۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان در مناطق محروم لرستان توزیع شد.

وی از توزیع ۴۶ هزار و ۵۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان خبر داد و افزود: بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک توسط مردم و خیرین لرستان در قالب طرح «احسان و اطعام حسینی» جمع آوری و برای تأمین معیشت نیازمندان استفاده شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با بیان اینکه در مرحله سوم رزمایش ایران همدل و کمک مومنانه در سه بخش برنامه‌ها را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: کمیته امداد در این راستا در سه بخش اشتغال، تأمین جهیزیه مددجویان و نوعروسان و درمان بیماران ورود خواهد کرد.