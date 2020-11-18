به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا اظهار داشت: بر اساس طرح جدید اعمال محدودیت برای مقابله با کرونا در کل کشور قرار است از روز شنبه اول آذر ماه به مدت دو هفته آغاز شود.

وی افزود: هدف اصلی این طرح کنترل و مدیریت این بیماری و کاهش موارد فوتی ابتلاء به کرونا در سطح کشور است.

فرماندار دشتی بیان کرد: بر اساس این طرح قرار است برخی محدودیت‌ها برای شهرها در سه وضعیت قرمز، نارنجی و زرد اعمال شود.

نادری ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت شهرستان دشتی نارنجی است، گروه‌های شغلی سه و چهار باید به مدت دو هفته فعالیت خود را تعطیل کنند و تنها یک دوم کارمندان ادارات در محل کار حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: در همین راستا پنج تیم بازرسی در سطح شهرستان فعال شده که بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

نادری تصریح کرد: صنوفی که اجازه فعالیت دارند حتماً باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند در غیر این صورت تعطیل می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دهیاران همکاری لازم با مجموعه بهداشت داشته باشند؛ خاطر نشان کرد: مراسم عروسی و عزا در سطح شهرستان برگزار نمی‌شود.

نادری گفت: نیروهای شاغل برای تردد حتماً باید از دستگاه مربوطه معرفی نامه به همراه داشته باشند.