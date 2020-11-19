بشار رسن مشکوک به کروناست

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از «عراق اسپورت»، بشار رسن پس از حضور در اردوی تیم ملی فوتبال عراق برای برگزاری دو بازی دوستانه در کشور امارات مشکوک به کرونا تشخیص داده شده است.

هافبک ملی پوش پرسپولیس که روز گذشته به تهران بازگشت و در محل تمرین این تیم نیز حضور یافت در حالی از سوی این رسانه عراقی مشکوک به کرونا تشخیص داده شده است که هم تیمی‌هایش در تیم ملی عراق به این ویروس دچار شده‌اند.

تیم ملی فوتبال عراق که همگروه ایران در مسیر راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است هفته گذشته، دو بازی دوستانه در کشور امارات با اردن و ازبکستان انجام داد که موفق به شکست ازبکستان و تساوی مقابل اردن شد.