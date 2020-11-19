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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۰۱

استاندار گیلان:

ظرفیت و اندیشه خلاق جوانان باید در امور مختلف بهره گیری شود

ظرفیت و اندیشه خلاق جوانان باید در امور مختلف بهره گیری شود

رشت- استاندار گیلان اندیشه و دانش جوانان را سرمایه های کشور عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت و اندیشه جوانان در امور مختلف بهره گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان در سالن غدیر استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت اعتماد به نسل جوان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای جمهوری اسلامی ایران بهره گیری از نیرو و توانمندی جوانان است.

وی با بیان اینکه رشد و توسعه هر جامعه‌ای در گرو استفاده از ظرفیت‌های جوان است، افزود: خلاقیت و اندیشه جوانان می‌تواند به توسعه و اعتلای کشور کمک کند.

استاندار گیلان در ادامه بر ضرورت بهره گیری از طرح و ایده و خلاقیت جوانان در امور مختلف تأکید و خواستار ایجاد شرایط لازم برای حضور جوانان از سوی دستگاه‌های اجرایی شد، گفت: بسترهای تحقق ایده‌های جوانان نیز باید فراهم شود.

وی با بیان اینکه مشارکت جوانان و استفاده از ظرفیت‌های آنها در بخش‌های مختلف توسعه را فراهم می‌کند، تصریح کرد: قانونمند کردن این مشارکت‌ها بر اساس اسناد بالادستی می‌تواند نقش جوانان در تصمیم گیری و تصمیم سازی را افزایش دهد.

زارع با اشاره به اینکه اعتماد به جوانان نباید تنها در حد صحبت باشد و حضور جوانان در حوزه‌های مدیریتی استان نشان دهنده این بوده که در گیلان این موضوع عملی شده است، ادامه داد: در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان گیلان زمینه نقش آفرینی جوانان فراهم شده است.

وی همچنین بر بهره گیری از توانمندی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان تأکید و اظهار کرد: باید زمینه مشارکت اجتماعی این سازمان‌ها و جوانان بیش از گذشته فراهم شود باید برای بهره گیری از این توانمندی‌ها برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه دانش و اندیشه جوانان سرمایه و ثروت نظام محسوب می‌شود، گفت: این ظرفیت‌ها و اندیشه‌ها باید به بالفعل تبدیل شود.

وی همچنین به نقش آموزش مهارت‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه جوانان باید به مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی نیز توجه شده و دوره‌ها به صورت مستمر برگزار شود.

زارع به نقش مشاوره در پیشگیری از طلاق اشاره و با بیان اینکه باید به صورت ساختاری در این زمینه عمل کرده و دبیرخانه حمایت از نهاد خانواده تشکیل شود، تصریح کرد: متأسفانه شاهد ثبت طلاق استان‌های دیگر در گیلان هستیم که باید بررسی و پیگیری شود.

کد مطلب 5075449

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