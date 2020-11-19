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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۱۳

مهر گزارش می‌دهد؛

سریال ناتمام قطع‌ تلفن ثابت در مشهد/ مخابرات: قطعی نداریم

سریال ناتمام قطع‌ تلفن ثابت در مشهد/ مخابرات: قطعی نداریم

مشهد ـ معاون توسعه شبکه مخابرات خراسان رضوی، قطعی تلفن ثابت در سطح شهر مشهد را رد کرد و گفت: مشکل خاصی در این خصوص در سطح شهر نداریم.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مدتی است که اعتراضات مردمی نسبت به قطعی تلفن ثابت در نقاط مختلف مشهد افزایش یافته اما مخابرات خراسان رضوی از نبود مشکل خاص در خصوص این قطعی ها می گوید.

در آخرین ارتباط مردم با خبرگزاری، خطوط تلفن در بخشی از بلوار هنرستان و پیروزی قطع اعلام شده است؛ محدوده یاران ۴ در منطقه ۱۷ شهریور، صبای غربی ۵ و ۱۲ از دیگر مناطقی هستند که با قطعی تلفن ثابت مواجه شده هستند.

مردم از این گله دارند که در این روزها یا تلفن ثابت قطع است و یا اینترنت ضعیف است، که در هر صورت امکان شرکت در کلاس های مجازی برایشان فراهم نیست.

غلامرضا شرکتی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض های مردم نسبت به قطعی تلفن در سطح شهر مشهد، گفت: مشکل خاصی در خصوص قطعی تلفن ثابت در سطح شهر نداریم.

معاون توسعه شبکه مخابرات خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: اگر مردم مشکلی دارند، با شماره ۲۰۱۷ تماس بگیرند، ما در خدمتشان هستیم.

وی تأکید کرد: مردم شماره و آدرس دقیق خود را به شماره ۲۰۱۷ اعلام کنند تا همکاران ما مشکل را پیگیری کنند.

معاون توسعه شبکه مخابرات خراسان رضوی در گفتگوی قبلی خود با خبرگزاری مهر، سرقت کابل های مخابراتی را علت اصلی قطعی تلفن ثابت عنوان و ذکر کرده بود که مخابرات به دلیل کمبود امکانات و وجود مشکلات ناشی از تحریم، توان تجهیز را ندارد.

کد مطلب 5075653

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
      1 0
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      امروز 30 آذر هست وتلفن های ثابت ما در منطقه قاسم آباد مشهد بلوار شریعتی نزدیک به دو ماهه قطع است و سرقت تجهیزات را علت قطعش می دونند و هیچ اقدامی برای وصل کردنش تا الان نشده.
    • طباطبایی IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
      0 0
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      سلام یک ماه مکرر تماس در منطقه طبرسی شمالی خطوط رو دزدیدن اصلا دریغ از یک تماس کلاس دارند بچه ها و سایر موارد اصلا یک تاسیساتی بفرستید خطوط بهم متصل کنند دیگه ترمینال نداشت که نداشت بعد هزینه ای اینترنت شما جواب گویید
    • آزاد IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      1 0
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      ۳ ماه کابل تلفن ما دزدیدند و مخابرات پیگیری نمی کنه محله ملک آباد .فرهاد ۲۶
    • سجادی IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
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      باسلام،تلفن ثابت بنده هم 20روزه ودامادبنده1ماه است قطعه وبه دامادماهمین پاسخ رودادندکه کابل شمارودزدیدن ومادیگرنمی توانیم درست کنیم و به بنده هم هیچکس تماس نگرفته وبیش از 10باراقدام به شکایت در سامانه195کردم که گویا همانجاروهم طوری تنظیم کردندکه شکایت ثبت نشه وپیام میده برای سرویس مقداری وارد نشده.
    • سجادی IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
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      باسلام،تلفن مادرمحله توس هست.اولاحداقل اینکه مسئولین وجدان پاسخگویی داشته باشندوثانیااگرهم دزدکابلی روبرده دربیرون ساختمان وظیفه کیست که ترمیم کند؟نیروی انتظامی دزدهارابگیردومخابرات درجایی کابل نصب کند که دزد دسترسی پیدانکن!پولهایی که تحت عنوان ابونمان ومالیات وعوارض می گیرندحلاله؟
    • ali IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
      0 0
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      کار خود مخابرات است مشکوک قطعی تو کل مشهد بصورت همزمان اگر خبر نداره خاک تو سرشون کنن که نمیتونن کنترل کنن شنود که میکنید خوب 4 تا سیم حفاظت کنید
    • جواد ناصری IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
      0 0
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      سلام: مدت دوماه است کابل تلفن ثابت ما را دزدیده اند،متاسفانه خرابی تلفن اصلا پاسخگو نیست،به سامانه ۱۹۵ تماس گرفتم کدرهگیری ۴۱۹۰۵۲۱۴۰۰۱۲۱۶ رابه من دادند،ولی هیچ خبری نشده است اگه مسئولین میخونند لطفا دستور اقدام بدهند...ممنون
    • موسوی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
      0 0
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      مخابرات مشهد شهرک شهید رجایی ساختمان صاحب نداره وقتی دزد ها مسئول میشن همینه الان یک سال تلفن قطعه یعنی مخابرات مشهد دومتر کابل ندارد که وصل کنه دوست دارند پول بدی رشوه بدی دو روزه وصل میکنن جالبه میگن هزینه کابل بده خودمون نصب میکنیم 2 متر کابل دویست هزار تومن پول میخوان دزدی روز روشن
    • جمشید IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۹
      0 0
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      مخابرات دروغگو است داره مردم رو ناراضی میکنه با چه هدفی ؟//
    • نامی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
      1 0
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      چرا پس از پرداخت قبض تلفن ثابت، وصل نمیشه؟ این چه وضعه مخابرات مملکته؟ چرا تلفن ثابت وصل نمیشه؟ به زودی به خدمت همه تون میرسیم و نابودتان خواهیم کرد
    • مصطفی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      0 0
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      با سلام من الان نزدیک به دو هفته هست که به دلیل سرقت کابل های تلفن در شهر رضویه تلفن ندارم و تماس هم که میگیرم میگن حداقلش تا 4 ماه دیگه چطور مشکل ندارید بی زحمت سامانه خودتون رو یک چک کنید متوجه خواهید شد اینجوری باشه منم میگم هیچ کس مشکل نداره . با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

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