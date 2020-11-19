سریال ناتمام قطع‌ تلفن ثابت در مشهد/ مخابرات: قطعی نداریم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مدتی است که اعتراضات مردمی نسبت به قطعی تلفن ثابت در نقاط مختلف مشهد افزایش یافته اما مخابرات خراسان رضوی از نبود مشکل خاص در خصوص این قطعی ها می گوید.

در آخرین ارتباط مردم با خبرگزاری، خطوط تلفن در بخشی از بلوار هنرستان و پیروزی قطع اعلام شده است؛ محدوده یاران ۴ در منطقه ۱۷ شهریور، صبای غربی ۵ و ۱۲ از دیگر مناطقی هستند که با قطعی تلفن ثابت مواجه شده هستند.

مردم از این گله دارند که در این روزها یا تلفن ثابت قطع است و یا اینترنت ضعیف است، که در هر صورت امکان شرکت در کلاس های مجازی برایشان فراهم نیست.

غلامرضا شرکتی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض های مردم نسبت به قطعی تلفن در سطح شهر مشهد، گفت: مشکل خاصی در خصوص قطعی تلفن ثابت در سطح شهر نداریم.

معاون توسعه شبکه مخابرات خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: اگر مردم مشکلی دارند، با شماره ۲۰۱۷ تماس بگیرند، ما در خدمتشان هستیم.

وی تأکید کرد: مردم شماره و آدرس دقیق خود را به شماره ۲۰۱۷ اعلام کنند تا همکاران ما مشکل را پیگیری کنند.

معاون توسعه شبکه مخابرات خراسان رضوی در گفتگوی قبلی خود با خبرگزاری مهر، سرقت کابل های مخابراتی را علت اصلی قطعی تلفن ثابت عنوان و ذکر کرده بود که مخابرات به دلیل کمبود امکانات و وجود مشکلات ناشی از تحریم، توان تجهیز را ندارد.