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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۲۲

پاسخ فدراسیون به پرسپولیس؛

اشتباهات داوری دیدار با سایپا تایید شد/ کامیابی‌نیا محروم ماند!

اشتباهات داوری دیدار با سایپا تایید شد/ کامیابی‌نیا محروم ماند!

فدراسیون فوتبال در پاسخ به اعتراض باشگاه پرسپولیس اشتباهات داوری دیدار برابر سایپا را تایید اما تاکید کرد که هافبک میانی این تیم از دیدار دوم برابر صنعت نفت محروم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس با اعلام خبر در این مورد عنوان کرده است: در پی اتفاقات دیدار هفته نخست لیگ برتر مقابل سایپا، نامه اعتراض پرسپولیس نسبت به تصمیمات تیم داوری به فدراسیون ارسال شد.

فدراسیون فوتبال در پاسخ به این نامه ضمن اینکه حق را به پرسپولیس داد و با تأیید اشتباه تیم داوری، اعلام کرد با توجه به قوانین داخلی، امکان پاک شدن کارت قرمز کمال کامیابی‌نیا وجود ندارد.

بنابراین، کامیابی‌نیا علیرغم پیگیری باشگاه و تأیید اشتباه داور در ارائه کارت قرمز، در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان از چارچوب هفته دوم محروم است.

کد مطلب 5075851
رضا خسروي

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    نظرات

    • جمشيد پرسپوليسي IR ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      3 8
      پاسخ
      کدام اشتباه....بابا حيا کنيد....بريد نظرات کارشناسي ببينيد...ناتواني خودرا به گردن داوران نياندازيد...آيا پنالتي گرفته نشده؟ايا افسايدي گرفته نشده؟آيا گل افسايدي زده شده است؟يا گلي مردود شده است؟جواب همه اينها منفي است .پس داور اشتباه تاثير گذار نداشته و هردوکارت زرد هم به درستي به کاميابي نيا داده
      • IR ۰۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
        0 0
        جمشید استقلالی بیشتر به شما می آید بازیکنان سایپا در چند صحنه با کوچکترین برخوردی، صدای داد و هوارشان کل ورزشگاه را برمی داشت.
      • راز IR ۰۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
        0 0
        پنالتی که فقط برای تیم شما گرفته میشه و کسی هم پیگیرش نیست. فدراسیون تایید کرده که اخراج کامیابی نیا اشتباه بوده حالا تو کاسه داغتر از آش شدی؟ از نظر شما وقتی همه چیز درسته که بقیه تیمها رو نابود کنن که شاید شما با اون همه کمک و پولی که از دولت میگیرین قهرمان بشین که همونم فقط خیاله

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