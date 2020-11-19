به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس با اعلام خبر در این مورد عنوان کرده است: در پی اتفاقات دیدار هفته نخست لیگ برتر مقابل سایپا، نامه اعتراض پرسپولیس نسبت به تصمیمات تیم داوری به فدراسیون ارسال شد.

فدراسیون فوتبال در پاسخ به این نامه ضمن اینکه حق را به پرسپولیس داد و با تأیید اشتباه تیم داوری، اعلام کرد با توجه به قوانین داخلی، امکان پاک شدن کارت قرمز کمال کامیابی‌نیا وجود ندارد.

بنابراین، کامیابی‌نیا علیرغم پیگیری باشگاه و تأیید اشتباه داور در ارائه کارت قرمز، در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان از چارچوب هفته دوم محروم است.