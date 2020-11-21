پرسپولیس به دنبال اولین پیروزی و شهرخودرو به دنبال صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر تنها دو بازی باقی مانده که در این دو بازی امروز ابتدا پیکان و شهرخودرو در تهران به مصاف هم می‌روند و سپس پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از صنعت نفت پذیرایی می‌کند.

با توجه به نتایجی که در دو روز پایانی هفته گذشته به دست آمد، گل گهر با امیر قلعه نویی به صدر جدول رده بندی رسید و حالا شهرخودرو این فرصت را دارد تا با پیروزی ۲ بر صفر مقابل میزبانش پیکان صدر جدول را از شاگردان قلعه نویی بگیرد. سرخ پوشان نیز حتی در صورت پیروزی در این بازی خانگی قادر به رسیدن به صدر جدول نخواهند بود و در بهترین حالت به رده دوم جدول می‌رسند.

پیکان - شهرخودرو

‌شاگردان مهدی رحمتی لیگ را با یک پیروزی قاطع خانگی آغاز کردند و در روز نخست ماشین سازی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند تا با روحیه‌ای مناسب به هفته دوم برسند. آنها امروز میهمان تیمی هستند که لیگ را با شکست آغاز کرد و فعلاً یکی از سه تیم بدون امتیاز جدول است.

شهرخودرو که در بازی اول نشان داد از خط حمله خوبی برخوردار است به پیروزی در این بازی هم امیدوار است و آنها اگر بتوانند با تفاضل بیشتر از ۲ گل حریف خود را شکست دهند، صدر جدول را از تسخیر شاگردان قلعه نویی خارج می‌کنند.

پیکانی‌ها درست چند روز پیش از آغاز فصل دست به تغییراتی زدند و سرمربی‌شان را عوض کردند و ممکن است به همین دلیل قدری زمان ببرد تا آنها بتوانند در مسابقات به هارمونی لازم برسند و این می‌تواند فرصت خوبی برای شهرخودرو باشد تا خودش را به صدر برساند.

پرسپولیس - صنعت نفت

‌هیچیک از دو تیم در هفته نخست پیروز نشدند و هر دو تیم که امروز باید به مصاف هم بروند، با نتایج مشابه تساوی بدون گل در هفته نخست کارشان را به اتمام رسانده‌اند. پرسپولیس برای بازی امروز کمال کامیابی نیا را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. اما گل محمدی در فاصله بازی اول و دوم یک بازیکن جدید به اسم مهدی مهدی خانی را به خدمت گرفت تا در فاز تهاجمی تیمش را تقویت کند.

سرخ پوشان حتی در صورت پیروزی در بازی امروز باز هم به صدر جدول نخواهند رسید چرا که گل گهر سیرجان فعلاً با ۶ امتیاز این مکان را در اختیار دارد. حتی شهر خودرو هم این فرصت را در اختیار دارد که تا قبل از اتمام بازی پرسپولیس خودش را ۶ امتیازی نماید.

برنامه بازی‌های روز سوم از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:

شنبه اول آذر ۱۳۹۹

* پیکان تهران- شهر خودرو مشهد

تیم داوری: سیدوحید کاظمی – قهرمان نجفی – محسن بابایی – ناصر جنگی ناظر: بهرام مهرپیما

* پرسپولیس تهران- صنعت نفت آبادان

تیم داوری: محمدرضا اکبریان – محمد راهی – مهدی سیفی – روح الله شریفی ناظر: حسن کامرانی فر