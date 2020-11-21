۲ شهر از شورشیان «تیگرای» پس گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگی که از دو هفته قبل در منطقه تیگرای اتیوپی آغاز شده همچنان ادامه دارد بطوریکه صبح امروز دولت این کشور از آزاد سازی دو شهر دیگر در این منطقه خبر داد.

بر اساس اعلام دولت اتیوپی، شهرهای «آدوا» و «آکسوم» از شورشیان تیگرای پس گرفته شده است.

در نتیجه جنگ دو هفته‌ای که میان شورشیان «جبهه آزادی خلق تیگرای» (TPLF) و دولت مرکزی اتیوپی در جریان است هزاران نفر کشته شده و دهها هزار نفر نیز از منطقه تیگرای فرار کرده اند.

این درگیری‌ها پس از آن شروع شد که دولت اتیوپی شورشیان تیگرای را به حمله به پاسگاه‌های ارتش در منطقه متهم کرد.