کیفیت تجهیزات تاسیسات مکانیکی راهکاری برای افزایش عمر مفید سازه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چنانچه در ساخت یک ساختمان به طراحی درست تاسیسات مکانیکی، محل استقرار و نوع جنس و کارآیی تجهیزات آن دقت کافی شود شاهد خواهیم بود که عمر مفید سازه‌ها و هزینه تمام شده یک ساختمان در شرایط بهتری قرار خواهد داشت. به عنوان مثال بروز نشت در تاسیسات آب رسانی و یا تهویه هوا موجب خوردگی قسمت‌های فلزی ساختمان و یا در برخی موارد حتی خوردگی و سولفاته شدن بتن می‌گردد که باعث مستهلک شدن سازه می‌گردد.

کانال سازی صنعتی

سیستم تهویه هوا از جمله الزامات مدرن در صنعت ساختمان محسوب می‌شود. زمانی که از سیستم تهویه هوا سخن به میان می‌آید صرفاً منظور سیستم خنک کننده نمی‌باشد، بلکه شیوه هوارسانی و گردش هوا می‌باشد. درست است که در ساختمان‌های مسکونی این قسمت جلوه بیشتری دارد اما در ساختمان‌های با کاربری صنعتی و یا بیمارستانی و یا ترمینال‌ها سیستم تهویه علاوه بر وظیفه سرمایش و گرمایش باید قادر به تامین هوای مناسب و گردش مناسب هوا نیز باشد. به همین علت نیز کانال سازی صنعتی تفاوت‌های در ساخت و اجرا با کانال‌ها کولر دارد. ساخت و اجرای انواع کانال در شکل‌های مختلف گرد و چهارگوش و سایر اتصالات موردنیاز در سیستم کانال سازی صنعتی و همچنین ساخت و اجرای انواع پلنیوم باکس و تبدیل و فیلتر و سایر وسایل مرتبط با کانال سازی صنعتی از جمله مواردی است که آن را از سایر انواع کانال‌های معمولی متمایز ساخته است.

دریچه چهار طرف سقفی

با توجه به اقلیم گرم کشورمان همان طور که پیشتر نیز گفته شد نصب کولر و سیستم‌های تهویه هوا در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، تولیدی، اداری از جمله مواردی است که به خصوص در فصول گرم سال ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین مواردی که در عملیات نصب و راه اندازی کولر اهمیت فراوان دارد، انتخاب دریچه مناسب است. به دریچه‌هایی که در سقف اتاق‌ها و یا سالن نصب می‌شوند و عملیات تهویه هوا را از طریق سقف انجام می‌دهند دریچه‌های سقفی گفته می‌شود. حال اگر این دریچه‌ها به صورتی طراحی شده باشند که هوای تهویه شده را به صورت یکسان در چهار طرف وارد اتاق نمایند به آن‌ها دریچه چهار طرف سقفی می‌گویند. دریچه‌های سقفی چهار طرفه برای مکان‌هایی که در سقف آن و در اطراف محلی که دریچه نصب شده است مانعی برای جریان هوا وجود نداشته باشد مناسب است. زیرا اگر مانعی در سقف وجود داشته باشد دریچه کارائی خود را که همان انتقال جریان هوا به صورت یکسان در چهار جهت است را از دست می‌دهد.

داخل این دریچه به شکلی ساخته شده است که هوایی که برای عبور از معبر دریچه می‌باشد را به هر چهار طرف این دریچه تقسیم می‌کند.

دریچه بازدید شیر آلات

همان طور که از اسم آن پیداست برای بازدید از شیر آلات به کار رفته در دل کار می‌باشد. معمولاً مرسوم نیست که خطوط لوله ایی که برای انتقال آب یا فاضلاب در ساختمان به کار می‌رود در معرض دید باشد به همین جهت اصطلاحاً این خطوط لوله توکار بوده و شیر آلات آن نیز باید در دل کار و خارج از دید باشد. اما اگر در طول زمان این شیرآلات یا لوله‌ها به هر دلیلی دچار عیب یا آسیب دیدگی شوند و یا نیاز به بازدید داشته باشند می‌توان از طریق ایجاد دریچه‌هایی در کار به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. دریچه بازدید شیر آلات در جنس‌های مختلفی ساخته می‌شود نظیر جنس آلومینیومی یا پلاستیکی و استیل. جنس آلومینیومی آن برای فضاهایی که چندان مرطوب نمی‌باشند توصیه می‌شود که معمولاً رنگ آن کوره‌ای است. همچنین از جنس پلاستیک و فایبر گلاس آن بیشتر برای مناطق مرطوب بهره گرفته می‌شود البته جنس استیل آن نیز موجود است که بیشتر در کاربری‌های اداری یا فضاهای عمومی قابل رویت است.

نتیجه گیری

برای اینکه بتوانیم عمر مفید یک ساختمان را افزایش بدهیم باید دقت داشت که در طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی دقت کافی به خرج داده شود. چنانچه این اتفاق میسر نگردد هر روزه شاهد بروز اشکالات و انواع نشتی ها در ساختمان خواهیم بود که علاوه بر برهم زدن آرامش ساکنان منجر به تخریب کلی ساختمان هم می‌شود. لذا می‌بایست برای تهیه تجهیزات مکانیکی و یا ورود به این حرفه از تجربیات و دانش متخصصین این فن کمال استفاده را نمود. شرکت تهویه نو آستیاک با توجه به سال‌ها تجربه درخشان در این زمینه علاوه بر تامین کلیه تجهیزات مکانیکی از جمله کانال سازی صنعتی، کانال سازی کولر و دریچه بازدید شیر آلات آمادگی خود جهت آموزش به علاقه مندان در این زمینه را اعلام می‌دارد.

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