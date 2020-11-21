هدفگذاری برای کاهش ۳۰ درصدی بستری شدگان کرونایی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با اشاره به اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در گیلان از امروز، گفت: به دنبال کاهش آمار بستری شدگان به میزان حداقل ۳۰ درصد تا پایان آذر و دستیابی به آمار نزولی حداقل ۵۰ درصد طی سه ماه آینده هستیم.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه شهروندان استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، عدم شکل‌گیری اجتماعات انسانی را مورد توجه قرار دهند، تصریح کرد: اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونایی یک قانون و اجرای و رعایت آن برای همگان لازم الاجرا است.

زارع با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های متولی، اضافه کرد: اجرای مصوبات مستلزم هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط و مشارکت مردم است.

وی در ادامه با بیان اینکه جزئیات طرح جامع مدیریت هوشمند سازی محدودیت‌ها باید به صورت دقیق و درست به شهروندان اطلاع رسانی شود، افزود: در این مدت رسانه ملی در غنی سازی اوقات فراغت مردم با تولید برنامه‌های شاد نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.

زارع با بیان اینکه دولت در حد توان به مشاغل و اقشار آسیب پذیر طی ماه‌های اخیر توجه داشته و پرداخت تسهیلات به برخی خانوارها در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد، خیران، گروه‌های جهادی به افراد مبتلا و شهروندانی که در قرنطینه هستند کمک کنند.

استاندار گیلان هم افزایی و انسجام تمامی نهادهای اجرایی، قضائی و نیروهای مسلح و انتظامی در قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا الگویی بی نظیر دانست و گفت: طرح «محله سلامت محور» با عنوان طرح «شهید سلیمانی» اقدامی تأثیرگذار است.

زارع در ادامه تصریح کرد: طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، زمان وکالت نامه تعویض پلاک خودروها تا موقع بازگشایی مراکز پلاک گذاری، تمدید شده است.