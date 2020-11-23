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۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۷

در هشتمین مرحله از رزمایش کمک مؤمنانه؛

۱۰۰۰۰ بسته معیشتی در استان مرکزی بین نیازمندان توزیع شد

۱۰۰۰۰ بسته معیشتی در استان مرکزی بین نیازمندان توزیع شد

اراک- فرمانده سپاه ناحیه اراک گفت: در هشتمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه ۱۰ هزار بسته معیشتی با مشارکت بسیجیان، خیرین و جهادگران بسیج سازندگی استان مرکزی آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهجوری شامگاه یکشنبه در هشتمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه در استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای طرح مواسات و کمک مومنانه، در عمل به این فرمایش مهم تاکنون ۱۹۰ هزار بسته معیشتی در سطح استان مرکزی توزیع شده است.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن در هفته بسیج، در هشتمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه ۱۰ هزار بسته معیشتی با مشارکت بسیجیان، خیرین و جهادگران بسیج سازندگی استان مرکزی آماده شده است که بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا توزیع می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه اراک در حاشیه اجرای این رزمایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت مرحله از رزمایش کمک مومنانه در اراک بیش از ۱۶ هزار بسته معیشتی بین اقشار آسیب دیده از کرونا توسط نیروهای بسیجی توزیع شده است.

علیرضا مهدی بیان کرد: در هشتمین مرحله از اجرای طرح کمک مومنانه ۲ هزار بسته معیشتی در اراک توزیع می‌شود که شامل برنج، روغن، رب، ماکارونی و حبوبات به ارزش ریالی ۴۰۰ هزار تومان است.

کد مطلب 5078048

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    نظرات

    • US ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
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      سلام‌ خسته نباشید ببخشید ماهم نیازمند هستیم مارا هم حمایت کنید حدود پونزده روزه من تو خونه مایع ظرفشویی ندارم چه برسد به وسایل بهداستی چند روزه پیس رفتم کمیته پیش ریس گفتم که برای وسایل بهداشتی کمکی برام بکنید با تمسخر میگن مگه ما بخاطر کرونا وسایل بهداشتی میدبم
    • IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
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      کمک کردن به نیازمندان همیشه خوبه، خدا توفیق بده به بندگانی که وسعشان میرسه، به دیگران کمک کنن.

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