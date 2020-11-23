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۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۴

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کشف کالاهای قاچاق در محور دیلم به گچساران / چهار خودرو توقیف شد

کشف کالاهای قاچاق در محور دیلم به گچساران / چهار خودرو توقیف شد

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف کالاهای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در محور دیلم به گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیقباد مصطفایی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی آب شیرین شهرستان گچساران در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضائی در محور دیلم به گچساران تور ایست و بازرسی دایر کردند.

وی ابراز داشت: مأموران حین انجام ایست و بازرسی به ۳ دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیون ایسوزو با حرکت به نحو کاروانی مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودروها کالاهای قاچاق شامل ۵۰ دستگاه مانیتور، ۵۰ پایه مانیتور، ۲ دستگاه ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک، ۲ دستگاه ماشین ظرف شویی، ۱۵ دستگاه انواع لوازم خانگی، ۱۰۰ بست ژیلت، ۱۵۰۰ عدد انواع مواد خوراکی و بهداشتی قاچاق کشف و ضبط کردند.

مصطفایی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۶ میلیارد ریال اعلام کردند، خاطرنشان کرد: ۴ نفر در این راستا دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 5078175

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