پرسپولیس را برای فینال آسیا ضعیف کردند/ دست و پای ما را بستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی درباره برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (منطقه شرق) و اینکه آیا بازی‌های این منطقه را تماشا می‌کند، گفت: ما بازی‌های شرق را ندیدیم ولی مطمئناً کادر فنی این مسابقات را آنالیز می‌کند و به ما نشان می‌دهد. متاسفانه دست و پای ما را در این شرایط سخت بستند. وحید امیری، احسان پهلوان و عیسی آل کثیر را برای فینال نداریم.

وی افزود: به جای اینکه با تیم قدرتمند به فینال برویم، خیلی ما را ضعیف کردند. امیدوارم تا فینال، بچه‌های پرسپولیس شرایط خوبی داشته باشند بخصوص بازیکنان جایگزین. وقتی مسابقات لیگ برگزار می‌شود، تمرکز روی این مسابقات است. فعلاً فینال نیست و بازیکنان نمی‌توانند روی هر دو رقابت تمرکز کنند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا هواداران این تیم روز ۲۹ آذر کاپ قهرمانی آسیا را در دست او می‌بینند؟ گفت: اصلاً بحث کاپ و قهرمانی نیست. بازی‌های سختی در پیش داریم و نمی‌دانیم تا آن موقع چه اتفاقی می‌افتد. در حال حاضر کرونا هم هست و باید مراقب باشیم. از نظر پروتکل‌های بهداشتی مشکل داریم. سازمان لیگ می‌گوید بازی‌ها باید انجام شود. همینطور که تیم ما را ضعیف کردند، ما بازی‌ها را انجام می‌دهیم ولی آنجا (در لیگ قهرمانان آسیا) این‌طور نیست که اگر تیمی بازیکن کرونایی داشته باشد، با آن تیم راه بیایند.

حسینی که با رسانه باشگاه پرسپولیس گفتگو کرده است، تاکید کرد: همین حالا سه بازیکن اصلی خود را نداریم و اگر بازیکنان دیگر هم کرونا بگیرند، به مشکل می‌خوریم. امیدوارم شرایط پرسپولیس را درک کنند تا کار بزرگی انجام بدهیم.

کاپیتان پرسپولیس در پایان با اشاره به برد این تیم مقابل صنعت نفت در هفته دوم لیگ برتر گفت: بازی سنگینی با صنعت نفت داشتیم. چمن ورزشگاه آزادی بلند بود و هر دو تیم را خسته کرد. با این حال سه امتیاز خوب گرفتیم. بازی با نفت مسجد سلیمان بخصوص در خانه این تیم هم سخت است و امیدوارم آن‌را با موفقیت پشت سر بگذاریم.