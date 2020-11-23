نظامیان صهیونیست شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه دارد. در همین راستا، نظامیان صهیونیست برای دومین روز متوالی به شهر «الخلیل» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست پس از یورش به شهر الخلیل منازل فلسطینیان را مورد هجوم قرار داده و اقدام به ضرب و شتم آنها کردند. این درحالی است که نظامیان صهیونیست شماری از شهروندان فلسطینی را نیز بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

یورش وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهر الخلیل واقع در کرانه باختری در حالی است که آنها روز گذشته نیز در حمله به همین شهر اقدام به بازداشت غیرقانونی شماری از شهروندان فلسطینی کردند.

این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته میلادی بر شدت سرکوب‌های خود علیه فلسطینیان در نقاط مختلف اراضی اشغالی افزودند. طبق آخرین آمار منتشر شده، صهیونیست‌ها طی ماه اکتبر گذشته ۴۱۰ شهروند فلسطینی را در نقاط مختلف اراضی اشغالی بازداشت کردند.

در همین ارتباط، مرکز مطالعات اسرای فلسطینی اعلام کرد که در میان بازداشت شدگان نام ۴۶ کودک فلسطینی به چشم می‌خورد. گفته می‌شود شماری از خبرنگاران فلسطینی نیز در طول ماه گذشته میلادی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند.