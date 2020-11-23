موافقت ستادتنظیم بازار باتامین کالاهای اساسی برای طرح کمک مومنانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار در راستای حمایت از معیشت مردم با عرضه کالاهای اساسی جهت توزیع در طرح کمک‌های مومنانه موافقت کرد.

این تصمیم پیرو درخواست برخی سازمانها و نهادها مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ارگان‌های نظامی، نیروی انتظامی، سپاه و سایر مصرف کنندگان عمده مبنی بر دریافت کالاهای اساسی جهت توزیع در کمک‌های مومنانه بوده است.

در این راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان دستگاه‌های مجری موظف به ارائه کالاهای اساسی به سازمان‌ها و نهادهای متقاضی شدند.