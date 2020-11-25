معاونت امور زنان هیچ مسئولیتی در ارتباط با زنان معتاد ندارد

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران برنامه‌ای برای ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در تهران دارد یا خیر اظهار کرد: خیر معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران هیچ مسئولیت مستقیمی در ارتباط با زنان معتاد ندارد.

وی افزود: نهادهایی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی در برابر این افراد مسئولیت دارند.

پیش‌تر سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه طبق گفته سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ظرفیت ۵۰۰ نفره نگهداری از زنان معتاد متجاهر در پایتخت پر شده است، با این احتساب تکلیف باقی زنان معتاد متجاهر چه می‌شود، اظهار کرد: برآورد زنان متجاهر در پایتخت هزار نفر است که از این تعداد ۵۰۰ نفر آنها جمع‌آوری و در مرکزی که از سوی بهزیستی فراهم شده است نگهداری می‌شوند که ظرفیت این مرکز هم پر شده است و ۵۰۰ زن دیگر بلاتکلیف هستند.

وی افزود: در حال پیگیری محل نگهداری برای ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در پایتخت هستیم و امیدواریم که هرچه زودتر تا به فصل سرما نرسیده‌ایم به نتیجه برسیم و دستگاه‌های دیگر با پلیس همکاری داشته باشند.