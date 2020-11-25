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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

با محوریت کرونا؛

کشورهای اسلامی تجربیات فناورانه خود را به اشتراک می‌گذارند

کشورهای اسلامی تجربیات فناورانه خود را به اشتراک می‌گذارند

بنیاد علم و فناوری مصطفی (ع) اعلام کرد که قرار است برنامه ای برای به اشتراک گذاری تجربیات علمی دانشمندان کشورهای اسلامی برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم و فناوری مصطفی (ع)، برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی، حوزه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد.

بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) این برنامه را با همکاری بنیاد علمی «اکو»، راه‌اندازی کرده است. در چهارچوب این برنامه یک پنل مجازی با عنوان «سیاستگذاری ملی و معماری نهادی در عرصه ارتباطات سلامت» برگزار می‌شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز کشورهای اسلامی به تبادل نظر در مورد نحوه مبارزه با این بیماری، محورهای مختلف این پنل ترسیم شده است.

سیاست‌های ملی ترویج و آموزش عمومی، استراتژی‌های مواجه با اینفودمی کووید_۱۹ و سیاست‌های پیشگیری از انتشار خبر جعلی در شرایط همه‌گیری کووید_۱۹، از جمله محورهای این پانل مجازی است.

کد مطلب 5080539

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    نظرات

    • محمدبهرامى بلوچ IR ۰۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
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      منتظر اين افتخار بزرگ هستيم جامعه مسلمانان جهان

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