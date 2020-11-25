به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم و فناوری مصطفی (ع)، برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی، حوزههای مختلفی را در برمیگیرد.
بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) این برنامه را با همکاری بنیاد علمی «اکو»، راهاندازی کرده است. در چهارچوب این برنامه یک پنل مجازی با عنوان «سیاستگذاری ملی و معماری نهادی در عرصه ارتباطات سلامت» برگزار میشود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز کشورهای اسلامی به تبادل نظر در مورد نحوه مبارزه با این بیماری، محورهای مختلف این پنل ترسیم شده است.
سیاستهای ملی ترویج و آموزش عمومی، استراتژیهای مواجه با اینفودمی کووید_۱۹ و سیاستهای پیشگیری از انتشار خبر جعلی در شرایط همهگیری کووید_۱۹، از جمله محورهای این پانل مجازی است.
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