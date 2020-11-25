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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۷

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

اولین برد سایپا با رقم زدن اولین باخت نساجی/ مسلمان ناجی نارنجیها

اولین برد سایپا با رقم زدن اولین باخت نساجی/ مسلمان ناجی نارنجیها

تیم فوتبال سایپا در هفته سوم لیگ برتر فوتبال برابر نساجی مازندران به پیروزی رسید نخستین برد خود را در این فصل رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه تیم های سایپا و نساجی مازندران به مصاف هم رفتند که این بازی با یک گل به سود سایپا تمام شد.

در این بازی که از ساعت ۱۶:۲۰ در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد، محسن مسلمان در دقیقه ۶۵ برای سایپا گلزنی کرد تا این تیم نخستین برد خود را در فصل جاری تجربه کند.

سایپا با سرمربیگری ابراهیم صادقی از دو هفته ابتدایی لیگ صاحب دو تساوی شده بود و با برد امروز ۵ امتیازی شد. 

تیم نساجی هم نخستین باخت خود را در این فصل تجربه کرد و شاگردان وحید فاضلی در این تیم ۴ امتیازی باقی ماندند.

کد مطلب 5080804

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