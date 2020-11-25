برگزاری هر گونه تجمعی در قم مطلقاً ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم طی سخنانی با اشاره به اجرای طرح مدیریت تجمعات و ترددها از ابتدای هفته جاری اظهار کرد: باید تمام مصوبات ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت کامل اجرا شود.

وی تاکید کرد: در طول این دو هفته برگزاری هرگونه همایش و تجمعی در قم مطلقاً ممنوع است.

استاندار قم تقسیم‌کار دقیق و مشخص در بین معاونت‌های مختلف استانداری در راستای نظارت بر اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی را مورد توجه قرار داد و افزود: از بومی‌سازی محدودیت‌های جدید در استان برای مدیریت بهتر کرونا حمایت می‌شود.

وی همچنین طرح محله محور شهید سلیمانی در راستای مقابله با شیوع کرونا را یک طرح ادامه دانست و گفت: باید حمایت‌های لازم از مراکز بهداشت و پایگاه‌های بسیج در این طرح انجام شود.