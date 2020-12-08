  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۹

مدیر جهاد کشاورزی جوین عنوان کرد:

پرداخت ۱۷۰ میلیاردریال تسهیلات به آسیب‌دیدگان از کرونا و کشاورزان

پرداخت ۱۷۰ میلیاردریال تسهیلات به آسیب‌دیدگان از کرونا و کشاورزان

سبزوار - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان از کرونا و تسهیلات کشاورز کارت در جوین به کشاورزان پرداخت شده است.

علی اکبر قارزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان از کرونا و تسهیلات کشاورز کارت در جوین به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جوین با اظهار اینکه از این مبلغ، ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به آسیب دیدگان از ویروس کرونا پرداخت شده است، گفت: همچنین ۵۲ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات کشاورز کارت در این شهرستان به کشاورزان اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان اینکه با پرداخت این تسهیلات اشتغال ۸۰۰ نفر از خسارت دیدگان کرونا تثبیت شده است، افزود: تسهیلات پرداختی به آسیب دیدگان از کرونا ۲۴ ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد و تنفس سه ماهه پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: تسهیلات کشاورز کارت با نرخ سود ۱۲ درصد و برای حداکثر ۱۰ هکتار و هر هکتار ۲ میلیون تومان به افرادی پرداخت می‌شود که برای تأمین کود و سم از طریق کارگزاری‌های مورد تأیید شرکت خدمات حمایتی و کاشت محصولات اساسی مانند گندم آبی و دیم، جو آبی، چغندر پاییزه و کلزا اقدام کنند.

کد مطلب 5090281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها