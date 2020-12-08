علی اکبر قارزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان از کرونا و تسهیلات کشاورز کارت در جوین به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جوین با اظهار اینکه از این مبلغ، ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به آسیب دیدگان از ویروس کرونا پرداخت شده است، گفت: همچنین ۵۲ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات کشاورز کارت در این شهرستان به کشاورزان اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان اینکه با پرداخت این تسهیلات اشتغال ۸۰۰ نفر از خسارت دیدگان کرونا تثبیت شده است، افزود: تسهیلات پرداختی به آسیب دیدگان از کرونا ۲۴ ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد و تنفس سه ماهه پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: تسهیلات کشاورز کارت با نرخ سود ۱۲ درصد و برای حداکثر ۱۰ هکتار و هر هکتار ۲ میلیون تومان به افرادی پرداخت می‌شود که برای تأمین کود و سم از طریق کارگزاری‌های مورد تأیید شرکت خدمات حمایتی و کاشت محصولات اساسی مانند گندم آبی و دیم، جو آبی، چغندر پاییزه و کلزا اقدام کنند.