به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا به دلیل جلوگیری از ابتلای بازیکنان والیبال، تصمیم بر این شد تا مسابقات دور رفت به صورت متمرکز در سه هفته برگزار شود. پس از پایان دو هفته از رقابت‌ها، نقاط قوت و ضعف شیوه برگزاری لیگ متمرکز از سوی تیم‌ها عنوان شد. نکته قابل توجهی که بسیار از سوی تیم‌ها مطرح شد، بحث سُر بودن سالن خانه والیبال تهران بود و همچنین دریافت مبلغ ۶ میلیون تومان از تیم‌ها به عنوان هزینه برگزاری مسابقات؛ این مبلغ در حالی از تیم‌ها گرفته می‌شود که پیش از آغاز رقابت‌ها، هر تیمی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای ورودی پرداخت می‌کند.

درحالیکه میلاد تقوی، دبیر کل فدراسیون والیبال ادعای تیم‌ها برای دریافت هزینه از سوی فدراسیون را رد کرد که سرپرستان مدعی هستند برای هر بازی که در جدول میزبان هستند مبلغ ۶ میلیون تومان به حساب فدراسیون برای بازی در خانه والیبال و یا سالن فدراسیون واریز می‌شود.



مهدی نفر سرپرست تیم والیبال پیکان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت مبلغ ۶ میلیون تومان گفت: برای هر بازی که در جدول میزبان هستیم، مبلغ ۶ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم. در واقع این مبلغ به حساب فدراسیون والیبال می‌رود و برای میزبانی هر دو سالن خانه والیبال و سالن فدراسیون خواهد بود. حتی بازی‌هایی که به میزبانی خانه والیبال است، مبلغ را به حساب فدراسیون واریز کرده‌ایم.



وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت چنین هزینه‌های معقول است یا خیر؟ گفت: در سال‌های گذشته مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردیم، البته با توجه به افزایش هزینه‌ها، این مبلغ معقول است اما باید در بحث ورودی مسابقات لحاظ شود.



سرپرست تیم والیبال پیکان تهران درباره سُر بودن سالن خانه والیبال افزود: زمین خانه والیبال سُر است ولی قطعاً استانداردهای لازم را برای برگزاری مسابقات داشته که تائید شده است. ما نیز به نظر دوستان در بحث برگزاری رقابت‌ها تمکین می‌کنیم.



نفر در پاسخ به این سؤال که آیا در مجموع هزینه‌های شیوه متمرکز برای تیم والیبال پیکان به نسبت گذشته کاهشی بوده یا خیر؟ گفت: هم برای تیم‌های شهرستانی و هم تیم‌های تهرانی، روند کاهشی بوده است.



محمد شعبانپور سرپرست تیم والیبال هراز آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفاوت هزینه‌ها در شیوه متمرکز گفت: هزینه‌ها برای تیم ما در شیوه متمرکز بیشتر شده چرا که پیش از این در بازی‌هایی که میزبان بودیم، نهایت ۱۵ میلیون تومان هزینه پرداخت می‌کردیم اما در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون برای هر بازی هزینه می‌کنیم. برای مثال در هفته آتی که باید به تهران سفر کنیم، در جدول میزبان دو رقابت هستیم که ما باید برای برگزاری بازی روز شنبه، روز پنجشنبه یعنی دو روز جلوتر به تهران سفر کنیم درحالی که اگر در آمل بودیم، تنها هزینه یک شب هتل پرداخت می‌شد اما حال هزینه ایاب و ذهاب و هتل باید دو روز بیشتر محاسبه شود. در واقع مابه‌التفاوت در هفته‌هایی که میزبان بودیم، حدود ۲۰ میلیون تومان و هفته‌هایی که میهمان بودیم، چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان می‌باشد.



وی درباره پرداخت ۶ میلیون تومان به حساب فدراسیون گفت: واقعاً نمی‌دانم این هزینه بابت چه چیزی است، می‌گویند برای داوری دریافت می‌شود درحالی‌که نه پخش زنده‌ای صورت می‌گیرد و ما حتی پول پخش آن را خودمان می‌دهیم و هیچیک از مسئولان شهرمان در سالن حضور ندارند و از تماشاگر محروم هستیم. وظیفه ما نیست که هزینه داور و ناظر را بدهیم. در تهران این پول از ما گرفته می‌شود.



سرپرست تیم والیبال هراز آمل در پاسخ به این سؤال که این هزینه را به حساب فدراسیون واریز می‌کنید یا خیر؟ افزود: چه خانه والیبال و چه سالن فدراسیون میزبان باشد، ما پول را به حساب فدراسیون واریز می‌کنیم و تا زمانی که پول واریز نشود، حق بازی نداریم و این پول در حالی واریز می‌شود که سالن خانه والیبال تهران سُر است و نمی‌شود در آن بازی کرد.



بیژن فرج‌زاده سرپرست تیم والیبال شهرداری ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعمال هزینه‌ها گفت: برای تیم ما هزینه‌ها نسبت به گذشته کاهشی بوده چرا که دیگر برای سفر به برخی از استان‌ها نیاز به دو پرواز نداریم بلکه یک پرواز تا تهران انجام می‌شود و سه بازی در هفته صورت می‌گیرد.



وی درباره پرداخت مبلغ ۶ میلیون تومان نیز گفت: نسبت به این مبلغ اعتراض کرده‌ایم اما به جایی نرسید و ما همچنان پرداختی داریم، این مبلغ در حالی از ما گرفته می‌شود که ما ورودی مسابقات را پرداخت کرده‌ایم. مبلغ را نیز به حساب فدراسیون واریز می‌کنیم و پرداخت این مبلغ منصفانه نیست.



فرج‌زاده افزود: زمانی که ما میزبان هستیم، فقط هزینه یک شب هتل به همراه عوامل اجرایی سالن را داریم که این مبلغ نیز ۶ میلیون تومان نمی‌شود و هیچ پولی هم به حساب هیئت استان واریز نمی‌کردیم. در نهایت هزینه یک آمبولانس ۱۵۰ هزار تومان می‌شود این در حالی است که اجاره سالن را نداریم. این را نیز باید گفت که برای هر مسابقه حداقل ۱۰ میلیون تومان برای PCR هزینه می‌کنیم و این تیم‌ها را دچار مشکل کرده است. ای‌کاش حداقل فدراسیون کمک کند و پول‌هایی برای میزبانی دریافت نکند.



وی در پایان گفت: نکته دیگر سر بودن سالن خانه والیبال تهران است. زمانی که برای نخستین‌بار در این سالن تمرین کردیم، برخی از بازیکنان پس از نیم ساعت تمرین نسبت به سر بودن زمین اعتراض کردند. مسعود غلامی در این زمین سر خورد. شاید در وهله اول تیم‌ها از این موضوع آسیب ببینند اما فدراسیون این را در نظر بگیرد که ملی‌پوشان اگر به این دلیل دچار آسیب شوند، ضربه اصلی را تیم ملی در آستانه بازی‌های المپیک خواهد خورد پس بهتر است چاره‌ای در این زمینه اندیشیده شود.

