به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در پیام بیژن زنگنه که به مناسبت آغاز دوره آموزشی «طرح ارزیابی و توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت» در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، از سوی فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور بانوان و خانواده قرائت شد، آمده است: «دوره آموزشی طرح توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت در حالی آغاز می‌شود که ما موفق شدیم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گام‌های مؤثری برای تغییر نگرش مدیران نسبت به به رسمیت شناختن نقش و جایگاه زنان، همچنین توسعه مشارکت آنان در بخش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برداریم. اینجانب با اعتقاد قلبی به توانمندی و صلاحیت زنان در بهره‌وری سازمانی از همان ابتدا بر برقراری عدالت جنسیتی و لزوم تبعیض مثبت برای پر کردن شکاف جنسیتی موافق بودم. بحمدالله اجرای طرح توان‌افزایی که با مشارکت امور زنان و خانواده وزارت نفت و همت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت آغاز می‌شود سرفصلی تازه برای صنعت نفت خواهد بود که با همت جدی، از سرمایه نهفته و ارزشمند انسانی کارکنان زن به نحو شایسته بهره‌مند شود.»

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای «طرح ارزیابی و توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت» هفته گذشته (دهم آذرماه) با برگزاری نشستی مجازی با حضور فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور بانوان و خانواده، علی بیاتی، مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، سیدفرهنگ فصیحی، سرپرست معاونت آموزش و توسعه و محمد عموزاد، معاون ارزیابی و سنجش این مرکز آغاز به کار کرد و پیام وزیر نفت در این زمینه از سوی تندگویان قرائت شد.

این برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای در حالی آغاز به‌کار می‌کند که ۷۴ نفر خروجی فراخوان اولیه طرح ارزیابی و توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت، فاز توسعه مقدماتی را پشت سر گذاشته‌اند و در صورت گذراندن موفق برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای، موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت خواهند شد.

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف پرورش و معرفی مستمر نسلی نو از مدیران متخصص، کارآمد و شایسته فعالیت می‌کند و در مسیر دستیابی به این هدف، ارزیابی ظرفیت‌های بالقوه و توسعه قابلیت‌ها را براساس نتایج ارزیابی‌ها در دستور کار دارد.