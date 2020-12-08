  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

وزیر نفت اعلام کرد؛

توسعه مهارت‌های رهبری بانوان، سرفصل تازه‌ صنعت نفت

توسعه مهارت‌های رهبری بانوان، سرفصل تازه‌ صنعت نفت

وزیر نفت گفت: اجرای طرح توان‌افزایی که با مشارکت امور بانوان و خانواده وزارت نفت و همت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت آغاز می‌شود، سرفصلی تازه‌ برای صنعت نفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در پیام بیژن زنگنه که به مناسبت آغاز دوره آموزشی «طرح ارزیابی و توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت» در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، از سوی فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور بانوان و خانواده قرائت شد، آمده است: «دوره آموزشی طرح توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت در حالی آغاز می‌شود که ما موفق شدیم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گام‌های مؤثری برای تغییر نگرش مدیران نسبت به به رسمیت شناختن نقش و جایگاه زنان، همچنین توسعه مشارکت آنان در بخش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برداریم. اینجانب با اعتقاد قلبی به توانمندی و صلاحیت زنان در بهره‌وری سازمانی از همان ابتدا بر برقراری عدالت جنسیتی و لزوم تبعیض مثبت برای پر کردن شکاف جنسیتی موافق بودم. بحمدالله اجرای طرح توان‌افزایی که با مشارکت امور زنان و خانواده وزارت نفت و همت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت آغاز می‌شود سرفصلی تازه برای صنعت نفت خواهد بود که با همت جدی، از سرمایه نهفته و ارزشمند انسانی کارکنان زن به نحو شایسته بهره‌مند شود.»

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای «طرح ارزیابی و توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت» هفته گذشته (دهم آذرماه) با برگزاری نشستی مجازی با حضور فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت در امور بانوان و خانواده، علی بیاتی، مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، سیدفرهنگ فصیحی، سرپرست معاونت آموزش و توسعه و محمد عموزاد، معاون ارزیابی و سنجش این مرکز آغاز به کار کرد و پیام وزیر نفت در این زمینه از سوی تندگویان قرائت شد.

این برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای در حالی آغاز به‌کار می‌کند که ۷۴ نفر خروجی فراخوان اولیه طرح ارزیابی و توسعه مهارت‌های مدیریتی و رهبری زنان در صنعت نفت، فاز توسعه مقدماتی را پشت سر گذاشته‌اند و در صورت گذراندن موفق برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای، موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت خواهند شد.

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف پرورش و معرفی مستمر نسلی نو از مدیران متخصص، کارآمد و شایسته فعالیت می‌کند و در مسیر دستیابی به این هدف، ارزیابی ظرفیت‌های بالقوه و توسعه قابلیت‌ها را براساس نتایج ارزیابی‌ها در دستور کار دارد.

کد مطلب 5090784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها