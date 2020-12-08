به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیزنس استاندارد، دارمندرا پرادهان ابراز امیدواری کرد که تصمیم تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام سبب تثبیت قیمت سوخت شود.

وی گفت: کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم گرفتند تولید نفت خام خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند، ما نیز از این تصمیم سود می‌بریم و معتقدیم قیمت سوخت تثبیت می‌شود.

کنگره هند با بیان اینکه قیمت نفت خام در بازار بین‌المللی کاهش یافته، خواستار افزایش دوباره قیمت سوخت برای مصالح عمومی شده است.

وزیر نفت و گاز گفت: افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی سبب افزایش قیمت سوخت در هند می‌شود.

پرادهان اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایالات متحده و مشکلات داخلی در بعضی کشورها سبب افزایش قیمت سوخت شده است.