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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۵

وزیر نفت هند:

توافق اوپک پلاس قیمت سوخت را تثبیت ‌می‌کند

توافق اوپک پلاس قیمت سوخت را تثبیت ‌می‌کند

وزیر نفت و گاز هند اعلام کرد که تصمیم وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس برای افزایش عرضه نفت سبب تثبیت قیمت‌های سوخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیزنس استاندارد، دارمندرا پرادهان ابراز امیدواری کرد که تصمیم تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام سبب تثبیت قیمت سوخت شود.

وی گفت: کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم گرفتند تولید نفت خام خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند، ما نیز از این تصمیم سود می‌بریم و معتقدیم قیمت سوخت تثبیت می‌شود.

کنگره هند با بیان اینکه قیمت نفت خام در بازار بین‌المللی کاهش یافته، خواستار افزایش دوباره قیمت سوخت برای مصالح عمومی شده است.

وزیر نفت و گاز گفت: افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی سبب افزایش قیمت سوخت در هند می‌شود.

پرادهان اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایالات متحده و مشکلات داخلی در بعضی کشورها سبب افزایش قیمت سوخت شده است.

کد مطلب 5090789

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