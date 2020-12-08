به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه علمی «جامعه پژوهی» فصلنامه‌ای علمی تخصصی بوده و پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگی- اجتماعی است.

فصلنامه علمی جامعه پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی به دنبال مقالات علمی برای انتشار است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی خود را از طریق تارنمای فصلنامه به نشانی http://societyresearch.iict.ac.ir ارسال کنند.

همچنین شماره تماس‌های ۸۸۷۳۳۴۹۷ و ۸۸۷۳۴۹۶۶ با پیش شماره ۰۲۱ آماده پاسخگویی به علاقه مندان است.

دبیر علمی فصلنامه جامعه پژوهی نیز کولیوند با شماره تماس ۰۹۱۲۱۸۹۵۱۴۲ است.