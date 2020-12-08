  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۱

اعلام فراخوان مقاله فصلنامه علمی جامعه‌پژوهی

اعلام فراخوان مقاله فصلنامه علمی جامعه‌پژوهی

فصلنامه علمی «جامعه‌پژوهی» منتشره پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگی- اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه علمی «جامعه پژوهی» فصلنامه‌ای علمی تخصصی بوده و پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگی- اجتماعی است.

فصلنامه علمی جامعه پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی به دنبال مقالات علمی برای انتشار است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی خود را از طریق تارنمای فصلنامه به نشانی http://societyresearch.iict.ac.ir ارسال کنند.

همچنین شماره تماس‌های ۸۸۷۳۳۴۹۷ و ۸۸۷۳۴۹۶۶ با پیش شماره ۰۲۱ آماده پاسخگویی به علاقه مندان است.

دبیر علمی فصلنامه جامعه پژوهی نیز کولیوند با شماره تماس ۰۹۱۲۱۸۹۵۱۴۲ است.

کد مطلب 5091013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها