به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره اظهار کرد: در این ایام که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل آسیب دیده اند، باید مدیران و مسئولان با تمام توان و خوش‌رویی برای رفع دغدغه‌های مردم تلاش کنند.

وی افزود: خدمت به مردم سعادتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و باید خادمان به مردم در این راستا خوش رو و صبور باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و هر فردی که در نظام اسلامی ایران مسئولیتی قبول می‌کند باید این مهم را در نظر بگیرد که خدمت رسانی به ولی نعمتان دارای پاداشی بزرگ از سوی خداوند متعال است.

پورذهبی با تاکید بر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی نخبگان جوان در شهرستان دیواندره، گفت: مسئولان و مدیران این شهرستان باید با مسئله محوری در راستای رفع دغدغه‌های مردم این منطقه گام بردارند.

وی افزود: دیواندره ظرفیت‌های بسیاری خوبی برای توسعه دارد و انتظار می‌رود مدیران این شهرستان با سرلوحه قراردادن صداقت و پاک دستی در راستای جلب مشارکت گسترده مردمی همت گمارند.

فرماندار دیواندره نیز در این جلسه با اشاره به جمعیت ۸۰ هزار نفری این شهرستان و غنای فرهنگی در مناطق مختلف آن اظهار کرد: امنیت پایدار مردمی، توانمندی‌های بالای تولیدی در حوزه کشاورزی و دامداری و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب کشور از جمله ظرفیت‌های شهرستان دیواندره است.

جمال ارشدی افزود: کسب رتبه اول ایجاد اشتغال، کسب رتبه اول در جذب تسهیلات اشتغال زایی و قرار گرفتن در بین شهرستان‌های ویژه استان در مبحث تولید گوشت قرمز از دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه مدیریت و اجرایی دیواندره است.

وی از افتتاح چندین پروژه تولیدی در سال جاری و فراهم کردن زمینه اشتغال برای چند صد نفر از جوانان این منطقه و راه اندازی تصفیه خانه آب شرب دیواندره به عنوان طرح‌های بزرگ در دست اجرا در حوزه عمرانی نام برد.