ترامپ قصد دارد در مراسم تحلیف بایدن، همه توجهات را به خود جلب کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روزنامه آلمانی در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در صدد است تا در مراسم تحلیف جو بایدن رقیب دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰، همه توجهات را به خود جلب کند.

«جولیان شویبله» در مقاله‌ای در روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در این خصوص نوشت: دونالد ترامپ مانند همیشه می‌خواهد در برنامه نهایی خود در کانون توجهات باشد.

وی با اشاره به گزارش پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع ناشناس در این باره تصریح کرد: ترامپ قصد دارد در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (روز تحلیف بایدن) کاخ سفید را با بالگرد ریاست جمهوری تَرک کند و سپس با هواپیمای ریاست جمهوری به فلوریدا برود.

به گزارش این رسانه، او می‌خواهد یکی از گردهمایی‌های خود را همزمان با جشن تحلیف در واشنگتن برگزار کند.

«جولیان شویبله» در این باره اضافه کرد: با این کار، او نه تنها سنت معمول را که رئیس جمهور مغلوب به جانشین خود تبریک گفته و از او در کاخ سفید استقبال می‌کند، نادیده می‌گیرد؛ بلکه همچنین قصد دارد با یک رویداد انتخاباتی به «تازه وارد» کاخ سفید خوش آمد گفته و تاکید کند که نتیجه انتخابات از او ربوده شده است.

روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در این خصوص اضافه کرد: چنین کاری یک فاجعه خواهد بود و بیشتر به چهره آمریکا آسیب خواهد زد. اما چنین ملاحظاتی برای ترامپ بیگانه است: او قصد ندارد تسلیم شده و در سکوت ناپدید شود. بدین ترتیب، این روز می‌تواند آغاز مبارزات انتخاباتی وی بوده و به نامزدی دوباره او در سال ۲۰۲۴ منجر شود. ترامپ مطلقاً علاقه‌ای به موفقیت جانشین خود ندارد. به همین علت تا زمان روی کار آمدن بایدن انتظار نمی‌رود دولت وی هیچ گامی بردارد، حتی در زمینه مبارزه با پاندمی.

گفتنی است، هر دو نامزد اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ (ترامپ و بایدن) پیش از برگزاری و نیز پس از اتمام آن، یکدیگر را به دست داشتن در توطئه‌چینی علیه هم متهم کرده‌اند؛ واقعیتی که نقصان بزرگ در کشور مدعی لیبرال دموکراسی را به وضوح نشان می‌دهد.