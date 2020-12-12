قرآن منبع انرژی فردی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که شامگاه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۹ در هتل ارم برگزار شد، گفت: انقلاب با نغمههای قرآن کریم متولد شد و بخش قابل توجه توفیقات قرآنی را ما در دوره چهل ساله میبینیم.اگر ما به مقطع انقلاب اسلامی در گام چهل ساله نخست نگاه کنیم کاملاً مکشوف است این نقطه به عنوان مقطع عطف درخشان حیات ایرانی خواهد درخشید.
وی با تاکید بر اینکه در همه حوزههای مرتبط با کلام وحی ورود داشتهایم افزود: هم در حوزه انس با قرآن شاهد اتفاقات قابل توجه و متفاوت بودهایم، هم در حوزههای مختلف قرائت، تلاوت، حفظ و حوزههای دیگر قرآنی که این امر باعث میشود این دوره تاریخی ایران با دورههای قبل، قابل قیاس نباشد. اتفاقات شتابندهای در این دوره چهل ساله شاهد بودیم که از جمله آن مسابقات سراسری قرآن کریم است که این نیز یکی از اتفاقات مثبت است.
صالحی با اشاره به عرصه رسانههای قرآنی گفت: در حوزه رسانههای قرآنی در گام اول انقلاب اسلامی شاهد اتفاقات قابل توجهی بودیم که در بخش رسانه ملی، رادیو قرآن، تلاوت، ترتیل و شبکه قرآن و معارف سیما را با برنامههای قرآنی فراوان شاهد هستیم. همچنین با تولید بیش از ۲۰ نشریه علمی پژوهشی و ظهور خبرگزاریهای قرآنی، ما شاهد یک جریان رو به رشد رسانههای قرآنی در ایران بودهایم. در حوزه پژوهشها و مطالعات قرآنی نیز جریان پژوهشهای قرآنی در این چهل سال قابل مقایسه با ادوار گذشته نبوده است و تعداد دانش نامهها و نشر چهل هزار کتاب قرآنی و حوزههای دیگر پژوهشی نیز از جمله دستاوردهای مثبت این دوره بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حوزه ترجمه و تفسیر بیان داشت: در حوزه ترجمه و تفسیر شاهد اتفاقات بسیار اساسی و غیر قابل قیاس در دوره نخستین چهل ساله به عنوان گام اول انقلاب اسلامی بودیم. در گام اول بخشهای زیر ساختی تر و لایههای بنیانی تری وجود داشته است که یکی از آنها رشد و پرورش انسانهای متعالی بر مبنای قرآن بوده است.
صالحی عنوان کرد: در گام اول انقلاب یکی از نقطههایی که میتوان به آن بالید جریان قرآنی چهل ساله است و ما گامهای شتابندهای در فضای انس ظاهری و معرفتی پیمودهایم گرچه ممکن است معدل آن با جایی که باید قرار داشته باشیم فاصله داشته باشد اما این تلاشها و گامهایی که برداشته شده است بسیار قابل اعتناست.
وی ادامه داد: حرکتهای قرآنی در گام دوم انقلاب اسلامی باید بازتعریف شود. اینکه چگونه میتوان جریان قرآنی را با گام دوم نسبت روشنتری داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همه اینها را در بیانات خود ترسیم کرده و حرکت جمهوری اسلامی به طرف تمدن سازی را تبیین نمودهاند. اینکه در گوهر و چشمانداز این تمدن نوین اسلامی چه نکاتی قابل بحث و بررسی است.
سید عباس صالحی افزود: عامل اول در امر تمدن سازی امید است. امید اولین کلید واژه است که میتوان با آن کلید، همه قفلها را در اختیار گرفت و گشود. ما باید ببینیم چطور میتوانیم از مسیر قرآنی، چشم اندازی برای امید آفرینی ایجاد کنیم. چرا که قرآن منبع انرژی امید در فرد و اجتماع است. همانطور که در آیه شریفه میفرماید، پس از هر سختی آسانی است، یعنی میتوان گوهر امید را در هر رنج و تنگنایی داشت و تنگناها نه تنها پایانش امید است بلکه در دل تنگناها نیز امید قرار دارد.
صالحی ادامه داد: عامل دومی که در مسئله تمدنسازی به عنوان پیشران این حرکت است، مسئله علم و آگاهی میباشد و اینکه چگونه میتوان علم و آگاهی را در خدمت تمدنسازی قرار داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از عوامل و دست اندر کاران چهل و سومین مسابقات سراسری قرآن کریم تشکر و قدردانی کرد.
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