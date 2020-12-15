پروژه پنج هزار تنی پرورش ماهی در قفس در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی با اشاره به ایجاد اشتغال بالغ بر ۴۰۰ نفر با بهره برداری از پروژه پنج هزار تنی ماهی در قفس در هرمزگان گفت: خوشبختانه استان هرمزگان با حرکت در مسیر اقتصاد دریا محور گام های خوب و سازنده ایی برداشته است.

وی با با بیان اینکه خوشبختانه شیلات در سال جاری گام های موفقی در اجرای سیاست های اقتصاد دریامحور و اقتصاد مقاومتی برداشته است گفت: به بهره برداری رسیدن این طرح ها و تداوم چرخه تولید در شیلات نشان از موفقیت فعالیت های شیلاتی در شرایط تحریم و بیماری کرونا در کشور دارد که این مهم نشان داد که حمایت از توسعه فعالیتهای شیلاتی در هر شرایطی باعث رونق تولید و اشتغال زایی می شود و باز نخواهد ایستاد.

دریایی تصریح کرد: در راستای رونق و جهش تولید به زودی پروژه پنج هزار تنی پرورش ماهی در دریای صلخ قشم راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل شیلات هرمزگان افزود: خوشبختانه مونتاژ قفسهای این پروژه آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال پنج هزار تن پرورش ماهی در قفس این پروژه به بهره برداری برسد.

دریایی گفت: این طرح تا کنون بدون دریافت تسهیلات انجام شده و نقش مهمی در ارتقای تولید خواهد داشت.