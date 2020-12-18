قیمت جهانی طلا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه، تحت تأثیر تقویت ارزش دلار افت کرد اما با این حال احتمالاً در انتهای معاملات امروز سومین رشد متوالی هفتگی آن ثبت خواهد شد.

تا ساعت ۱۴:۳۸ قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، شاخص اسپات‌گلد، ۰.۳ درصد افت کرد و به ۱,۸۸۰.۲۰ دلار بازگشت. این شاخص در معاملات این هفته ۲.۳ درصد جهش کرده است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۳ درصد افت کرد و به ۱,۸۸۵.۳۰ دلار رسید.

در معاملات امروز شاخص دلار ۰.۲ درصد رشد کرد و از پایین‌ترین سطح ۲ ساله خود بازگشت. افزایش ارزش دلار تقاضای دارندگان ارزهای خارجی دیگر برای خرید طلا را پایین می‌آورد.