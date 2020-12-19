  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

بامداد شنبه؛

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت

قزوین – ناصر ایزدفر معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین بامداد شنبه درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر ناصر ایزدفر از هنرمندان به نام عرصه سینما و تئاتر استان قزوین و معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح شنبه بر اثر بیماری کرونا درگذشت.

مرحوم ایزدفر فروردین ۱۳۳۵ در محله شیخ آباد یکی از محله‌های قدیمی و سنتی قزوین به دنیا آمد. از سال ۱۳۵۴ فعالیت هنری خود را با عضویت در یک گروه حرفه‌ای تئاتر شروع کرد.

وی از اساتید به نام سینما و تئاتر در قزوین بود. ریاست هنرهای تجسمی استان قزوین و مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بویین زهرا از جمله سوابق مدیریتی این هنرمند بود.

از فعالیت‌های هنری مرحوم ایزدفر نیز می‌توان به اجرای نمایشنامه «چیزی شبیه زندگی» با زنده یاد حسین پناهی، «گروه پشمالو» با اکبر زنجانپور اشاره کرد.

تأسیس گروه تئاتر هامون و همچنین پایه گذاری اردیبهشت تئاتر در کشور نیز از دیگر اقدامات این هنرمند فقید بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این مرد بزرگ را به جامعه هنری استان قزوین تسلیت عرض می‌کند.

کد مطلب 5099139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      پسرخاله مرحوم پدرم بودند.همیشه تجسم یک انسان رشید و فروتن بودند. یادمه در حال و هوای نوجوانی که دوست داشتم در جمع صحبت کنم چقدر با دقت به حرفها گوش میدادند و تشویق میکردند. معلم بینظیری بود روحش شاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها